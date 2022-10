Prywatne Apartamenty Królewskie, Skarbiec Koronny i Zbrojownia - te miejsca w Zamku Królewskim na Wawelu w listopadzie będzie można zwiedzać za darmo. Dla uczniów przygotowano 100 bezpłatnych lekcji muzealnych.

Dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu / Piotr Kłosek /

Wawel po raz 11. dołączył do akcji organizowanej przez ministerstwo kultury "Darmowy listopad w rezydencjach królewskich" . Od 2 listopada, od wtorku do niedzieli, od godziny 13.00 do 17.00 za darmo będzie można zwiedzać:

Prywatne Apartamenty Królewskie,

Skarbiec Koronny

Zbrojownię.

Od 18 listopada dostępne bezpłatnie będą także Reprezentacyjne Komnaty Królewskie.

Darmowe bilety będzie można pobrać on-line dzień przed wizytą oraz w dniu zwiedzania w kasach biletowych, przy czym jedna osoba może dostać maksymalnie 5 sztuk. Grupy obowiązuje rezerwacja.

W godzinach porannych, czyli do g. 13.00 obowiązywać będą zwykłe ceny billetów na wystawy. W ramach akcji udostępniona zostaje także pula 100 bezpłatnych lekcji muzealnych, prowadzonych przez wawelskich edukatorów. Część z nich będzie przeznaczona dla grup polsko-ukraińskich oraz ukraińskich.

Lekcje będą się odbywać na wystawach, plenerowo oraz online. Obowiązuje kolejność zgłoszeń - telefonicznie: 12 422 16 97 lub mailowo: rezerwacja@wawelzamek.pl. Program lekcji jest dostępny na stronie internetowej Zamku Królewskiego.

W listopadowe poniedziałki w godz. 9.30-13.00 możliwe będzie bezpłatne zwiedzanie wystaw stałych: "Wawel zaginiony", "Wawel odzyskany" oraz "Sztuka Wschodu. Namioty tureckie".