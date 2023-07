Rozpoczął się remont Mostu Dębnickiego, jednej z ważniejszych przepraw przez Wisłę w Krakowie. Ruch zwężono do jednego pasa w każdym kierunku. Omijajcie to miejsce, bo już tworzą się korki.

Most Dębnicki / Józef Polewka / RMF FM

Od dziś częściowo zamknięty z powodu remontu jest most Dębnicki w Krakowie, w samym centrum miasta. Ruch odbywa w obu kierunkach, po jednym pasie w każdą stronę.

Reporterka RMF FM sprawdzała dzisiaj o poranku jak wygląda sytuacja w rejonie remontowanego mostu.

Korek w godzinach porannych zaczynał się za rondem Matecznego i ciągnął się aż do przeprawy. Utrudnienia nie ominą was nawet jak wybierzecie komunikację autobusową, choć trzeba przyznać, że tu w zator wpadniecie dopiero od ronda Grunwaldzkiego.



/Józef Polewka /RMF FM

Korek wyraźnie odczuwalny był też na Alejach w drugą stronę. Przy wjeździe na most pojawili się policjanci, którzy regulowali przejazd.

/ Józef Polewka / RMF FM

Pierwszy, drugi dzień jest najgorszy, potem sobie znajdziemy jakieś alternatywne drogi - mówią nam kierowcy. Dodają, że jadąc do pracy trzeba doliczyć sobie dodatkowo około 20 minut.



Taka organizacja ruchu w rejonie mostu Dębnickiego potrwa do 22 września, a cała inwestycja wraz remontem przyległych ulic ma się zakończyć do 30 listopada.