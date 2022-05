Od środy, 4 maja, do końca miesiąca na fragmencie ul. Urzędniczej, od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego, wdrożony został pilotażowo projekt „szkolnej ulicy”. Podstawowym założeniem projektu jest czasowe ograniczenie dojazdu samochodem bezpośrednio przed bramę szkoły. Chodzi o bezpieczeństwo uczniów.

/ krakow.pl / Materiały prasowe

Podstawowym założeniem programu „Szkolna ulica” jest czasowe ograniczenie możliwości dojazdu bezpośrednio przed bramę szkoły w godzinach największego natężenia ruchu w okolicach placówki. Takie rozwiązanie od lat funkcjonuje np. w Wiedniu czy Paryżu, ale też i w innych miastach europejskich, w tym od niedawna również w Polsce.



Chodzi o to, by zwiększyć bezpieczeństwo uczniów przed samą szkołą oraz zachęcić ich do przychodzenia do szkoły lub skorzystania z ekologicznych środków transportu takich jak rower czy hulajnoga.

/ krakow.pl / Materiały prasowe

Rodzice, którzy dowożą dzieci do szkoły samochodem będą mogli podwieźć je w pobliże szkoły, a następnie uczniowie bezpiecznie dojdą do placówki po czasowo wyłączonej z ruchu samochodów ulicy.

Ulica będzie niedostępna dla samochodów przez trzy kwadranse, od godz. 7.45 do 8.30.

Projekt „szkolna ulica” jest odpowiedzią na wniosek dyrektora i rady rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z ul. Urzędniczej 65.