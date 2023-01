26,7 mln złotych może zyskać miasto na sprzedaży akcji klubu Cracovia. O wykup akcji zawnioskował większościowy udziałowiec klubu - spółka Comarch. Wniosek w tej sprawie przedstawił radzie prezydent miasta Jacek Majchrowski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Uchwała dotycząca sprzedaży akcji klubu Cracovia została przyjęta - za było 35 radnych, 2 przeciw, 1 osoba wstrzymała się.

Janusz Kozioł: Ta myśl dojrzewała długie lata

Myśl o wycofaniu się miasta z aktywnego uczestnictwa w życiu profesjonalnego klubu dojrzewała długie lata. Mamy przykłady Wrocławia czy Kielc, gdzie zaangażowanie miast w działalność klubów jest duże i mają one z tego tytułu kłopoty. Z jednej strony to niezadowolenie mieszkańców, że miasto angażuje się w jeden konkretny klub. Z drugiej strony to koszty - mówił reporterowi RMF FM Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. rozwoju kultury fizycznej.

Władze miasta uznały, że lepiej będzie sprzedać udziały w Cracovii. Rozmowy toczyły się od dawna. O ich wykup zawnioskował większościowy udziałowiec klubu - spółka Comarch.

Co zostanie sprzedane?

Sprzedane zostaną jedynie akcje klubu. Miasto nadal będzie właścicielem działek, z których w ramach użytkowania wieczystego korzysta Cracovia. Jak zapewnił Janusz Kozioł, miasto nadal chce też wspierać młodych, utalentowanych sportowców.

Zgodnie z wyceną wartość rynkowa pakietu akcji Cracovii, który posiada miasto, wynosi 26,7 mln złotych.