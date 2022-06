W trakcie odwiedzin w szpitalu swojego 5-letniego syna Kubusia policjant po służbie ujął złodzieja. Na podejrzanie zachowującego się mężczyznę zwrócił uwagę personel medyczny i powiadomił o tym policjanta.

Policjant Oddziału Prewencji Policji w Krakowie w czasie wolnym od służby w trakcie odwiedzin u chorego syna w szpitalu ujął złodzieja / Policja Małopolska / Materiały prasowe

Ujęcie złodzieja miało miejsce we wtorek, 28 maja. Sierż. szt. Szymon Pałka, w trakcie dnia wolnego od służby, odwiedził ciężko chorego syna na oddziale dziecięcym jednego z krakowskich szpitali.

Około południa jedna z pielęgniarek poinformowała funkcjonariusza, że po oddziale szpitalnym chodzi mężczyzna, który zagląda do sal. Rozpoznała w nim osobę, która miała tydzień wcześniej, na jednym z oddziałów dziecięcych szpitala dokonać kradzieży portfela wraz z dokumentami i gotówką - informuje małopolska policja.

Policjant poszedł we wskazane miejsce, jednak na korytarzu nie było już nikogo. Podejrzanego mężczyznę zauważył na zewnątrz.

Pobiegł za nim, zatrzymał go na parkingu i wezwał patrol. Po przybyciu na miejsce umundurowanych policjantów i sprawdzeniu zatrzymanego 68-latka w bazie danych okazało się, że jest on poszukiwany przez sąd ścigania do odbycia kary aresztu - podaje policja.

W trakcie przesłuchania 68-letni mężczyzna przyznał się kradzieży na terenie szpitala dwóch portfeli z gotówką. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.