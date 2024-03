PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na zaprojektowanie nowej linii kolejowej z Krakowa do Myślenic. Wykonawca będzie mieć na to niespełna trzy lata.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowa linia kolejowa ma połączyć krakowskie Swoszowice z centrum Myślenic. Tor o długości ok. 22 km w dwóch fragmentach poprowadzony będzie pod ziemią. Wybudowane zostaną również nowe wiadukty i mosty, a bezkolizyjne skrzyżowania zapewnią bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

Z pociągów skorzystać będą mogli nie tylko mieszkańcy Myślenic, ale także trzech podkrakowskich gmin - w sumie ok. 72 tys. osób. Na trasie powstaną przystanki: Lusina, Konary, Olszowice, Kąty, Krzyszkowice, Polanka i stacja Myślenice.

Pociągi w podgórskim terenie pojadą z prędkością do 120 km/h. Przejazd z Krakowa Głównego do Myślenic ma zająć ok. 40 minut.

To jedna z trzech inwestycji planowanych w Małopolsce w ramach rządowego programu Kolej+.

Umowa dotycząca projektu została podpisana z konsorcjum firm BBF Sp. z o.o. i IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. opiewa na ponad 22 mln zł netto.

Dzięki programowi Kolej + na terenie Małopolski powstanie również połączenie kolejowe Krakowa z Niepołomicami oraz łącznica, która skróci podróże pociągiem do Olkusza.