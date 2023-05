7 czerwca przypada 100. rocznica urodzin Henryka Chmielewskiego, niezapomnianego Papcia Chmiela. Z tej okazji powstała figurka Papcia Chmiela wykonana z klocków LEGO. Papcio jest w swojej pracowni wraz z rysunkami bohaterów komiksu „Tytus, Romek i A`Tomek”. Zestawu nie będzie można kupić. Nie będzie w stałej sprzedaży. Być może trafi na licytację.

Papcio Chmiel z LEGO / Lukas Data /

Twórcą Papcia Chmiela z LEGO jest Łukasz Więcek (Lukas Data). Artysta wcześniej stworzył m.in. figurkę noblistki Wisławy Szymborskiej. Inicjatywa powstała we współpracy z Wydawnictwem Prószyński i S-ka.

Poszło szybko, bo to bardzo fajna postać. Od razu miałem w głowie jak mogę to zrobić, więc udało się idealnie. Inspirowałem się zdjęciami z mieszkania Papcia Chmiela, które znalazłem w internecie. Widziałem tam właśnie taką zieloną sofę, którą z tego, co się dowiedziałem cały czas miał. Dołożyłem jego prace. Więc taka wyszła mała pracownia, mały pokój. Starałem się też, żeby był tam jego kapelusz, lubił się przebierać, wiec starałem się tam dodać jakieś takie fajne gadżety. I też jego ubiór, żeby był bardziej taki kolorowy, inny niż zwykły szary - zdradza autor Papcia Chmiela w wersji LEGO.

Zdradził nam też, że najtrudniejsze było wybranie twarzy twórcy Tytusa, Romka i A’tomka.

/ Lukas Data /

Tutaj chyba w ogóle w całym projekcie najtrudniej było znaleźć odpowiednią twarz, ponieważ Jeżeli chodzi o naturalny kolor, to nie było za dużego wyboru. Naprawdę się tego naszukałem. Na początku chciałem, żeby to była żółta twarz. Dużo łatwiej było znaleźć odpowiednie główki z wąsami, białymi itd. Ale po jakimś czasie doszukałem się tej jednej główki, która tak bardzo pasowała. I też po analizie z wydawnictwem stwierdziliśmy, że ta jest najlepsza - mówi w rozmowie z RMF FM Łukasz Więcek, wicemistrz programu Lego Masters.

/ Lukas Data /

Inicjatywę z radością przyjęło Stowarzyszenie Pamięci Papcia Chmiela. W związku ze zbliżającą się setną rocznicą urodzin genialnego twórcy komiksów powstaje ostatnio wiele inicjatyw jego fanów.

Cieszy mnie, że jest tam wannolot, a także że Papcio sobie siedzi z paletą w jednej ręce, a w drugiej trzyma pędzel. Więc w zasadzie bardzo kompatybilne z tym wannolotem, który wkrótce stanie na skwerze Papcia Chmiela w Krakowie - mówi Piotr Furmanek ze Stowarzyszenia.

Piotr Furmanek, Stowarzyszenie Pamięci Papcia Chmiela Jacek Skóra / RMF FM

Mały wannolot stanie już na początku czerwca podczas obchodów 100-lecia urodzin Henryka Jerzego Chmielewskiego. Jego fani starają się też o to by wannolot pojawił się też w wersji pełnowymiarowej z figurkami kultowych bohaterów.