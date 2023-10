Rodzinne pamiątki: fotografie, młynek do kawy i listy, w tym ostatni napisany przez gen. Augusta Emila Fieldorfa ,,Nila" przekazali dziś do Muzeum AK w Krakowie jego potomkowie. "Dziadek to bohater i chcemy, by o nim pamiętano" - mówił Dimos Zarkadas, prawnuk generała, na co dzień mieszkający w Kanadzie.