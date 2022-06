19 czerwca 2022 r. w Centrum Sportu Niepełnosprawnych w Hali 100-lecia KS Cracovia przy ul. Focha 40 odbędzie się I Ogólnopolski Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego. To jedna z imprez, która rozgrywana jest w ramach unikatowego projektu dla potencjalnych paraolimpijczyków z całej Polski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa.

/ Materiały prasowe

Turniej będzie rozgrywany w trzech kategoriach: Amatorzy, Osoby z niepełnosprawnościami oraz grupa OPEN integracyjna. Do udziału w kategorii osób z niepełnosprawnością zostali zaproszeni medaliści Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata i medaliści Paraolimpiady. Każdy z uczestników turnieju może przystąpić do udziału w dwóch kategoriach: Amator/OzN + OPEN.

Turniej jest organizowany w ramach projektu "Sięgnijmy po medale - Los Angeles 2028", który ma na celu popularyzację dyscyplin paraolimpijskich, zwiększenie liczby regularnie trenujących osób z niepełnosprawnością oraz przygotowanie ich do startów w rozgrywkach na różnych szczeblach profesjonalnej rywalizacji sportowej. Sponsorem jest PKN Orlen. Pomysłodawcą projektu jest Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych, która zarządza Centrum Sportu Niepełnosprawnych w Hali 100-lecia KS Cracovia. To jedyny taki ośrodek, który posiada kadrę i odpowiednie zaplecze do wszechstronnego kształcenia i przygotowywania w wielu dyscyplinach paraolimpijskich. Skąd pomysł na projekt?

Pomimo rosnącej liczby osób z niepełnosprawnościami w Polsce, obserwujemy regres w generalnej klasyfikacji medalowej Polski na Igrzyskach Paraolimpijskich na przestrzeni ostatnich 40 lat. Od roku 1980 zauważalny jest mocny trend spadkowy. Chcemy to zmienić! - mówi Marcin Królikowski, koordynator Centrum Sportu Niepełnosprawnych Hali Cracovii, paraolimpijczyk z Nagano w 1998 r.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, posiadamy własne sekcje sportowe dla osób z niepełnosprawnościami, współpracujemy również z różnorodnymi organizacjami, klubami, które trenują u nas. Mamy doświadczenie, przestrzeń i zaplecze sprzętowe. Wiemy z jakimi problemami mierzy się dziś sport paraolimpijski w Polsce - dodaje Agnieszka Pleti, Prezes Fundacji Centrum Inicjatyw Sportowych.

Swój udział w turnieju potwierdzili medaliści Igrzysk Paraolimpijskich - Karolina Pęk, Piotr Grudzień, Maksym Chudzicki, a także medalista Mistrzostw Świata Igor Misztal i Michał Deigsler - medalista Mistrzostw Europy.

Harmonogram Turnieju - 19.06.2022

8:00 – rozgrzewka, rejestracja;

9:00 – start rozgrywek kategorie: OzN, Amatorzy;

11:00 – uroczystość otwarcia;

13:00 – start rozgrywek w kategorii: OPEN integracyjna;

18:00 – dekoracja zwycięzców

Warunki udziału – zapisy do 16 czerwca:

• opłata wpisowa

• pełnoletność

• dokument potwierdzający tożsamość (w dniu turnieju)

• zgoda na rejestrowanie i publikowanie wizerunku

• akceptacja regulaminu

Nagrody:

Kategorie: Amatorzy, OzN

I – 900 zł + nagroda rzeczowa

II – 600 zł + nagroda rzeczowa

III – 300 zł + nagroda rzeczowa

IV – 150 zł + nagroda rzeczowa

V – VIII – nagroda rzeczowa

Kategoria: OPEN integracyjna (Amatorzy + OzN)

I – 1200 zł + nagroda rzeczowa

II – 800 zł + nagroda rzeczowa

III – 400 zł + nagroda rzeczowa

IV – 200 zł + nagroda rzeczowa

V – VIII – nagroda rzeczowa

Organizatorem Turnieju jest Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych. Współorganizatorem IKS START Kraków.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Sponsor Turnieju: PKN ORLEN

Współpraca redakcyjna: RMF FM

Patronat medialny: Krakow.pl, naszesprawy.eu oraz Aktyzwiuj.pl

Turniej będzie otwarty dla kibiców.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące udziału oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie ORGANIZATORA .