We wtorek od g. 10.00 na Zakopiance w Myślenicach zmieniona zostanie organizacja ruchu. Na jezdni w kierunku Zakopanego, na odcinku od wyjazdu z ul. Daszyńskiego do początku drogi ekspresowej S7, zostaną zwężone pasy ruchu, a prędkość będzie ograniczona do 50 km/h. Wszystko z powodu naprawy muru oporowego po zachodniej stronie "Zakopianki".

Mur przy Zakopiance / GDDKiA Kraków / Jak poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, lewym pasem ruchu nie będą mogły poruszać się ciężarówki i pojazdy szersze niż 2,2 m. Zmiana organizacji ruchu jest konieczna, żeby rozpocząć prace naprawcze przy murze oporowym po zachodniej stronie "zakopianki". Ubytki w murze zostaną uzupełnione nowym betonem, a balustrady wymienione. Taka organizacji ruchu ma obowiązywać aż do 24 lipca. Już od poniedziałku (13 marca) zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w innym miejscu Zakopianki, niespełna 20 kilometrów wcześniej - w Gaju, także na jezdni w kierunku Myślenic. W tym miejscu natężenie ruchu jest bardzo duże, ze względu na to, że do samochodów podążających na Podhale dołącza jeszcze ruch lokalny. W Gaju ruch samochodów odbywa się lewym pasem. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zmiany będą obowiązywać od g. 7.00 w poniedziałki do g. 17.00 w czwartki. W czwartki po południu aż do końca weekendu będzie przywracany ruch dwoma pasami w kierunku Myślenic. W poniedziałki rano jezdnia będziemy ponownie zwężana. Zmiana ma związek z budową w Gaju wiaduktu nad krajową "siódemką". Zobacz również: Zapadlisko w Trzebini. Co z pracą Elektrowni Siersza?

