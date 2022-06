To będzie duże utrudnienie dla mieszkańców Krowodrzy Górki. Od początku wakacji tramwaje nie dojadą do Bratysławskiej. Będą dojeżdżać tylko do Dworca Towarowego, tam trzeba będzie się przesiąść do autobusów zastępczych.

Pętla Tramwajowa na Krowodrzy Górce / Shutterstock Mieszkańcy północnych regionów Krakowa muszą się przygotować na kolejne utrudnienia. Wraz z wprowadzeniem wakacyjnych rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, zawieszone zostanie kursowanie tramwajów do przystanku „Bratysławska”. Uruchomiona będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Taka sytuacja potrwa do września. Jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich, wykonawca nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej chce wykorzystać okres wakacyjny, by rozpocząć przebudowę podstacji trakcyjnej w rejonie ul. Prądnickiej. Podstacja trakcyjna „Prądnicka” to jeden z czterech takich obiektów, które będą działać w ramach budowanej nowej linii tramwajowej. Na początku lipca wykonawca zajmie się modernizacją starej instalacji przy ul. Prądnickiej tak, by mogła udźwignąć zwiększony ruch tramwajów. Zgodnie z planem, pod koniec wakacji trakcja ma zostać uruchomiona i tramwaje będą znowu kursować do przystanku „Bratysławska”. Plany są takie, by w listopadzie wrócił ruch tramwajowy do przebudowanej pętli „Krowodrza Górka”. Zobacz również: Policjanci transportowali serce do przeszczepu. Ich 13. lot był szczęśliwy

