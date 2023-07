Do Małopolski trafią z resortu zdrowia ponad 3 mln zł na zakup pięciu karetek, które wzmocnią funkcjonowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego – ogłosił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Nowe ambulanse pojawią się w Krakowie, Gorlicach, Nowym Targu i Oświęcimiu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dwie karetki zostaną zakupione dla zespołów ratownictwa medycznego przy Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym, a po jednej karetce trafi do szpitali w Gorlicach, Nowym Targu i w Oświęcimiu.

W ostatnim czasie to bardzo mocne zwiększenie finansowania na zakup nowych ambulansów - ocenił wojewoda na konferencji prasowej. Jak dodał, w tej chwili w Małopolsce działa 136 zespołów ratownictwa medycznego, 21 małopolskich zespołów ratownictwa medycznego to zespoły specjalistyczne z lekarzem na pokładzie.



Według danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego tylko w czerwcu br. zespoły ratownictwa w Małopolsce przetransportowały do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych 13 tys. pacjentów, a wyjeżdżały łącznie aż 21 tys. razy.



To pokazuje skalę, z jaką musza sobie poradzić zespoły ratownictwa medycznego funkcjonujące w ramach państwowego ratownictwa medycznego, aby udzielić szybko i profesjonalnie pomocy i wsparcia wszystkim osobom, które są w potrzebie, których zdrowie i życie jest zagrożone - mówił wojewoda.



W ubiegłym roku na tysiąc Małopolan zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy 72 osobom - wynika z danych GUS.



Na dofinansowanie ambulansów w całej Polsce Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 32,4 mln złotych.