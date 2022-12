Zadziwiają pięknem i precyzją wykonania, ale też bawią albo wprawiają w zadumę. W Pałacu Krzysztofory, oddziale Muzeum Krakowa, od dziś do końca lutego można oglądać wystawę szopek krakowskich.

Wystawa szopek krakowskich w Pałacu Krzysztofory / Marek Wiosło, RMF FM / RMF24

Tegoroczny, jubileuszowy konkurs odbył się już po raz 80. Zgłoszono 142 szopki. Najwięcej, bo aż 59 w kategorii seniorów. Jury obradujące pod przewodnictwem dyrektora Muzeum Krakowa Michała Niezabitowskiego przyznało nagrody w kilku kategoriach.

Wśród szopek dużych pierwszą nagrodę zdobył Zbigniew Gillert, wśród szopek średnich ex aequo Maciej Moszew i Marek Markowski junior. Za najpiękniejsze szopki małe jurorzy nagrodzili Jakuba Zawadzińskiego i Wiesława Barczewskiego, a w kategorii szopek miniaturowych nagrodę zdobył Zbigniew Madej.

Wszystkie dzieła można zobaczyć na wystawie.

Zawsze są jakieś zakoczenia, choć w tym roku nie zaskoczyły nas szopki komentujące współczesne wydarzenia, m.in. trudne doświadczenie wojny w Ukrainie - mówiła Justyna Kasińska z Muzeum Krakowa, z którą rozmawiał reporter RMF FM Marek Wiosło. Szopkarze pracują nad przygotowaniem swoich dzieł wiele miesięcy. Widać to w liczbie detali, które są widoczne w szopkach. One wymagają ogromnych pokładów cierpliwości. Zachęcamy, żeby przyjść i to wszystko zobaczyć w Krzysztoforach. Bo efekt jest zachwycający - podkreśliła.

W szopkach są elementy ruchome i podświetlane, a całe budowle są bajecznie kolorowe.

Wystawa szopek będzie czynna do końca lutego.

Ale na placach i ulicach Krakowa, a także w witrynach sklepów, kawiarni, restauracji i hoteli można zobaczyć także szopki wykonane w poprzednich latach. Ponad czterdzieści budowli będzie można podziwiać od 5 grudnia 2022 do 5 lutego 2023.

Na stronie wokolszopki.pl dostępny jest wirtualny spacerownik z propozycją wycieczek po Krakowie szlakiem szopek. Są tam m.in. informacje o twórcach, ich inspiracjach, elementach i postaciach występujących w szopkach. Każda z szopek opatrzona jest QR kodem, który przenosi do spacerownika oraz audiodeskrypcji opisu.

Wszystkich, którzy wolą zwiedzać miasto z przewodnikiem, KBF i Muzeum Krakowa zapraszają na tradycyjny już spacer 6 stycznia 2023 roku o godzinie 14.00. Planowane są również zorganizowane spacery dla poszczególnych grup: 26 grudnia, w drugi dzień Świąt - dla rodzin (wejściówki dostępne będą na kbf: bilety) oraz 10 stycznia - spacer z tłumaczem migowym.

Krakowskie Biuro Festiwalowe przygotowało też instagramowy konkurs - wystarczy, że w kreatywny sposób pokażecie swój spacer wokół szopki i oznaczycie profil biura. Do wygrania atrakcyjne nagrody - m.in. vouchery na Festiwal Muzyki Filmowej i nowości książkowe! Konkurs potrwa od 8 grudnia do 8 stycznia. Więcej szczegółów już wkrótce na profilu IG @kbf.krakow.