Prywatni operatorzy będą płacić za parkowanie hulajnóg elektrycznych, a ich liczba w centrum Krakowa będzie ściśle regulowana - takie są najważniejsze ustalenia między władzami miasta, a prywatnymi firmami, które wypożyczają jednoślady. Chęć podpisania umowy z miastem wyraziły na piśmie cztery z nich: Bolt, Lime, Tier i Traficar.

Hulajnogi w Krakowie / Marlena Chudzio / RMF24

Miasto prowadziło rozmowy z operatorami hulajnóg elektrycznych, by zapanować nad chaosem i porzucaniem pojazdów przez użytkowników.

Myślę, że ta umowa porządkuje wiele spraw, które w ostatnich miesiącach i latach ujawniły się w związku z korzystaniem z hulajnóg w Krakowie. Wyznaczyliśmy dodatkowe miejsca do ich parkowania, a wszystkie te miejsca zostaną wynajęte przez operatorów hulajnóg, którzy będą wnosili środki do kasy miasta. Firmy wzięły też na siebie finansowanie usuwania hulajnóg z przestrzeni do tego nieprzystosowanych - zaznacza Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.