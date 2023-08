Współpraca na rzecz cyberbezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych w Małopolsce, w tym ochrona danych, jest celem porozumienia, które zawarły krakowskie uczelnie.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie / Shutterstock

Dokument podpisały Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy i Uniwersytet Ekonomiczny.

Nadrzędnym celem porozumienia jest stworzenie platformy współpracy i wymiany wiedzy w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych w regionie Małopolski, a także wzajemne wsparcie działań mających na celu ochronę danych, które gromadzone są na potrzeby rozwoju kapitału ludzkiego, przemysłu czy rolnictwa - poinformowały w czwartek uczelnie.

W ramach współpracy będą wspólnie realizować szkolenia, ukierunkowane na rozwój umiejętności cyfrowych, podejmować prace naukowo-badawcze w ramach krajowych i międzynarodowych konsorcjów projektowych.

Zarówno w aktualnej sytuacji geopolitycznej, jak i w związku z kolejnymi wyzwaniami regulacyjnymi - w tym koniecznością implementacji tzw. dyrektywy NIS2 - potrzeba wzmacniania cyberbezpieczeństwa staje się coraz bardziej palącym wyzwaniem dla wszystkich instytucji, organizacji i firm, a porozumienie daje nam szerokie możliwości wykorzystania potencjału każdej z uczelni - powiedziała dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH Izabela Albrycht, cytowany w informacji prasowej.

AGH jest członkiem największego w Europie zrzeszenia organizacji specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie - European Cyber Security Organisation (ECSO).

Politechnika Krakowska realizuje projekty naukowe w ramach zespołu Computational Intelligence and Cybersecurity, działającego na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PK. Zajmuje się on m.in. zagadnieniami cyberbezpieczeństwa w chmurach i gridach obliczeniowych oraz kryptografii, w tym opracowywaniem inteligentnych metod do poprawy bezpieczeństwa w środowiskach o wysokiej wydajności, opartych na sztucznych sieciach neuronowych, algorytmach genetycznych i ewolucyjnych, algorytmach opartych na wielu agentach, teorii gier oraz technologii blockchain - wyjaśnił dziekan tego wydziału dr hab. inż. Paweł Pławiak.

Uważam, że to ważny element budowania zaufania społecznego i niezwykle cieszy mnie fakt, że krakowskie uczelnie będą wspólnie pracować na rzecz poprawy i rozbudowy tego bezpieczeństwa - skomentował rektor Uniwersytetu Ekonomicznego dr hab. Stanisław Mazur.

Pełnomocnik rektora UJ ds. cyberbezpieczeństwa prof. Adam Roman ocenił, że istotnym elementem podpisanego porozumienia jest, oprócz wzajemnego wsparcia na rzecz wzmacniania i rozwoju zdolności oraz kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa, udział we wspólnych pracach naukowo-badawczych.