Od dzisiaj kierowcy mogą pojechać Trasą Łagiewnicką. Zakończyła się budowa jednej z największych miejskich inwestycji. Tramwaje na nowej drodze pojawią się w poniedziałek, 29 sierpnia.

/ fot. Jan Graczyński, krakow.pl / Materiały prasowe

Arteria - wraz z planowanymi w przyszłości trasami Pychowicką i Zwierzyniecką - ma stanowić trzecią obwodnicę Krakowa, łączącą południową i zachodnią część miasta. To projekt kluczowy dla usprawnienia ruchu między dzielnicami Krakowa, w tym dla rozładowania korków na alejach Trzech Wieszczów i uspokojenia ruchu w dzielnicach Zwierzyniec i Krowodrza.

Trasę Łagiewnicką zaczęto budować już w lutym 2018 roku. Pierwotnie zakończenie budowy planowano na koniec 2021 r. Później przesunięto termin na koniec marca 2022 r., a następnie na koniec czerwca 2022 r. Jednym z powodów opóźnienia prac były zeszłoroczne intensywne deszcze, które spowodowały podtopienia placu budowy. Obecnie ma ona 3,5 km długości i ciągnie się od ul. Grota-Roweckiego, aż do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Koszt inwestycji to ok. 1,2 mld zł.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Na potrzeby trasy wybudowano nowe tunele, wiadukty i kładki dla pieszych. Wzdłuż drogi ciągną się trasy rowerowe, a od ulicy Turowicza do ulicy Zakopiańskiej, nowa linia tramwajowa. Będą nią kursowały trzy tramwaje: nr. 50, 10 i 11.

Większa część trasy- ponad 2 km, została poprowadzona nowymi tunelami, z których najdłuższy ma ponad 700 metrów i znajduje się pomiędzy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia a Sanktuarium Jana Pawła II.

Dzięki wykonaniu tunelu tramwajowego wraz z pętlą i przystankami, mieszkańcy południa Krakowa zyskają nowe, szybsze połączenia tramwajowe. Na niektórych trasach czas przejazdu skróci się nawet o około 10 -15 minut. Nowa trasa ma odciążyć skrzyżowanie w Łagiewnikach oraz Rondo Matecznego.

Trasa Łagiewnicka otwarta Jacek Skóra / RMF FM

Od dzisiaj można też korzystać z terenów rekreacyjnych, które utworzono nad tunelami - ze skateparku, boiska i placu zabaw, nawet nie zauważając, że pod nimi przebiega miejska autostrada.

Budowa trasy Łagiewnickiej wymagała zmiany brzegu rzeki Wilgi na długości około 550 m. oraz przebiegu pobliskiej linii kolejowej Kraków-Skawina. Pozwoliło to na ukończenie najdłuższego z tuneli trasy, a także zminimalizowanie ryzyka wystąpienia rzeki z brzegów.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Tunele Trasy Łagiewnickiej zostały wyposażone w systemy wykrywające dym. Gdy go wyczują, zostanie włączony system wentylacji, dodatkowo nadawane będą komunikaty dźwiękowe a światło przygaśnie.

Sygnały, kierowcy usłyszą w swoim radiu, które będą emitowane na ośmiu częstotliwościach. Osoby znajdujące się wewnątrz tunelu zostaną skierowane do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. W tym czasie zamknięte zostaną szlabany, aby inni kierowcy nie mogli skorzystać z infrastruktury.

Nad bezpieczeństwem podróżujących przez całą dobę będą także czuwać pracownicy Centrum Nadzoru nad Ruchem Drogowym, których siedziba znajduje się na stropie jednego z tuneli przy skrzyżowaniu ulic Kobierzyńskiej i Rostworowskiego.