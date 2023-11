Ten bieg potrwa całą dobę. Już w najbliższy weekend w Krakowie odbędzie się Błękitna sztafeta. "Nie zatrzyma się ani na chwilę, a my - biegacze - będziemy naszą pasją przypominać o pomocy Szczepanowi - chłopcu z autoimmunologicznym zapaleniem mózgu" - informuje biegowa społeczność Wzgórz Krzesławickich. I zachęca, by dołączyć do tej charytatywnej inicjatywy.

Błękitna sztafeta już w ten weekend w Krakowie / Materiały prasowe Początek biegu - w sobotę. Zawodnicy będą przemierzać krakowską dzielnicę Wzgórza Krzesławickie i co godzinę przekazywać pałeczkę kolejnej osobie. Biegniemy dla Szczepana i jego najbliższych. Chcemy podzielić się z nimi tą pozytywną energią jaka zawsze towarzyszy takim wydarzeniom - podkreślają inicjatorzy biegu. Ile kilometrów przebiegniemy? Na pewno sporo - ale jeszcze więcej liczb potrzeba, aby ratować naszego Szczepana. Historię jego choroby, codzienności i potrzeb możecie zobaczyć na zweryfikowanej zbiórce na portalu siepomaga.pl - dodają. Szczepan to 13-letni chłopiec, którego szczęśliwe dzieciństwo trzy lata temu zostało brutalnie przerwane przez chorobę. Chłopiec cierpi na autoimmunologiczne zapalenie mózgu. Kolejne badania, leczenie i rehabilitacja pochłaniają ogromne kwoty pieniędzy, gdyż większość tych aktywności nie jest refundowana. Zobacz również: Lublin: Trwają zapisy na charytatywny "Bieg w Piżamach"

