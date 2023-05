Weekend 3 i 4 czerwca będzie okazją do zwiedzania komór przeznaczonych dla kuracjuszy, na co dzień niedostępnych dla turystów. Na trasie podziemnego spaceru są: Stajnia Gór Wschodnich, Jezioro Wessel, Smok i Komora Feliksa Boczkowskiego.

Jezioro Wessel / Kopalnia Soli "Wieliczka" / Materiały prasowe

Wycieczki nie trzeba wcześniej rezerwować. Wystarczy przyjść do szybu Regis w godzinach 10-17 i zgłosić się w recepcji dni Oowartych. Wstęp wolny.

Zwiedzanie rozpocznie się zjazdem szybem Regis na głębokość 135 m, następnie uczestnicy wyruszą do uzdrowiskowych komór.

Szyb Regis / Kopalnia Soli "Wieliczka" / Materiały prasowe

Do sanatorium prowadzi ok. 800 metrów kopalnianych korytarzy. Organizatorzy zachęcają, żeby założyć wygodne buty i zabrać coś cieplejszego do ubrania - temperatura pod ziemią wynosi13-14,5 stopni C.

Zwiedzanie z pracownikami uzdrowiska

Przewodnikami będą pracownicy uzdrowiska. W czasie wycieczki przybliżą historię wielickiego sanatorium, wyjaśnią fenomen kopalnianego mikroklimatu oraz subterraneoterapii, czyli leczniczego wykorzystania środowiska podziemnych jaskiń i grot. Opowiedzą, na czym polega rehabilitacja układu oddechowego.

Stajnia Gór Wschodnich / Kopalnia Soli "Wieliczka" / Materiały prasowe

Niezwykła wycieczka potrwa ok. 45 minut i z całą pewnością spodoba się również najmłodszym. Dla dzieci kopalnia przygotowała drobne upominki.

W programie wycieczki są cztery komory na poziomie III, w których na co dzień przebywają kuracjusze: Jezioro Wessel, Stajnia Gór Wschodnich, Smok oraz Feliksa Boczkowskiego.

Komora Feliksa Boczkowskiegp / Kopalnia Soli "Wieliczka" / Materiały prasowe

Kim był doktor Boczkowski i w jaki sposób zasłużył się dla Wieliczki? Czy w Stajni Gór Wschodnich naprawdę mieszkały kiedyś konie? Skąd wzięła się nazwa Jezioro Wessel? Pracownicy uzdrowiska odpowiedzą na wszystkie pytania, zaś spacer po podziemnym kompleksie leczniczym dostarczy pięknych widoków oraz niezapomnianych wrażeń.

>>>Szczegóły Dni Otwartych w Uzdrowisku Kopalnia Soli "Wieliczka"<<<