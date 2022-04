Policjanci zatrzymali w Oświęcimiu pijanego 27-latka. Pod swoją opieką miał trzyletniego syna. Mężczyzna miał w organizmie 3,2 promila alkoholu. Jest podejrzany o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Grozi mu do pięciu lat więzienia – podała policja.

Policyjne zdjęcie z zatrzymania / Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie /

Policjanci o tym, że piany ojciec opiekuje się dzieckiem dowiedzieli się ze zgłoszenia na numer 112.

Natychmiast pod wskazany adres pojechał jeden z patroli. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwego 27-latka, pod którego opieką był jego trzyletni syn. Badanie stanu trzeźwości ojca dziecka wykazało 3,2 promila alkoholu - zrelacjonowała rzecznik oświęcimskiej komendy asp. szt. Małgorzata Jurecka



Funkcjonariusze przekazali dziecko matce a ojciec został zatrzymany. Małgorzata Jurecka powiedziała, że jest podejrzany o popełnienie przestępstwa narażenia chłopca na niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia. Grozi za to do pięciu lat więzienia.



Materiały sprawy zostaną przekazane do sądu, który dokładnie sprawdzi sytuację rodzinną dziecka. Może się to łączyć z ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Odrębny wniosek trafi do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaniedbanie, którego dopuścił się 27-latek, może świadczyć o jego uzależnieniu od alkoholu - dodała rzecznik.



Policjantka zaapelowała, by w przypadkach przemocy lub zaniedbań wobec dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych, świadkowie reagowali i informowali odpowiednie służby: pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, kuratorów sądowych oraz dzielnicowych. W pilnych przypadkach należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.