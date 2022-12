W Trzebini (woj. małopolskie), przy ul. Jana Pawła II, powstało kolejne zapadlisko. Nie ma osób poszkodowanych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zapadliska doszło w Trzebini przy ul. Jana Pawła II, na terenie ogródków działkowych. Zapadlisko ma ok. 3 metrów średnicy i ok. 3 metrów głębokości.

Na miejsce dotarły służby oraz burmistrz, w drodze są przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Zapadlisko ma być zasypywane.

Nie ma osób poszkodowanych.