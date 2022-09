Dobre wiadomości dla mieszkańców okolic Skawiny. Od 1 października połączenia kolejowe dotychczas kończące bieg na stacji Podbory Skawińskie, zostaną przedłużone do Przeciszowa. Dzięki temu mieszkańcy obszarów wiejskich Skawiny zyskają regularne połączenia z centrum Krakowa lub Zatorem.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Szydłowski / RMF FM

Ścieżka rowerowa na Kanale Łączańskim w Skawinie to nie tylko malownicza trasa z pięknymi widokami na zieleń i panoramę gminy. To także ważny szlak komunikacyjny dla mieszkańców sołectw położonych na zachód od miasta. Po drodze znajdują się trzy stacje kolejowe, do których zaczną dojeżdżać pociągi.



Szybka Kolej Aglomeracyjna już od października jeszcze bardziej rozwinie skrzydła. W naszych działaniach nie zapominamy o mieszkańcach wsi, którzy szczególnie potrzebują częstych i wygodnych połączeń, którymi dotrą do pracy lub uczelni w Krakowie - mówi wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka.

Aby kolej stała się realną alternatywą dla samochodu, potrzebna jest infrastruktura i wygodny dojazd. Aby zachęcić mieszkańców do wybierania zeroemisyjnych środków transportu, w gminie Skawina wybudowano 11-kilometrową ścieżkę rowerową wzdłuż Kanału Łączańskiego. To atrakcyjna trasa rekreacyjna i szlak łączący zachodnie sołectwa z miastem, lecz została ona zbudowana głównie z myślą o bezpiecznym dotarciu do kolei. Ścieżka połączona jest ze stacjami w Podborach Skawińskich, Zelczynie, Wielkich Drogach i Jaśkowicach. Dzięki niej mieszkańcy mogą zostawić samochód przed domem i pieszo lub rowerem dotrzeć na pociąg. Koleją dojadą do centrum Krakowa w około pół godziny i dalej mogą kontynuować podróż rowerem.



Od lat duża część inwestycji w gminie Skawina jest skupiona na kolei. Ścieżka rowerowa, remont zabytkowego Dworca PKP, budowa nowych stacji kolejowych i remont już istniejących, nowe drogi i parkingi. Te inwestycje nie powstałyby bez wielkiego wsparcia finansowego spoza budżetu gminy. Budowa ścieżki rowerowej kosztowała prawie 10 milionów złotych, aż 85 procent wartości całej inwestycji zostało pokrytych ze środków Unii Europejskiej. To właśnie one sprawiają, że Skawina przez ostatnie lata zmieniła się nie do poznania, a mieszkańcy zyskują kolejne atrakcyjne alternatywy dla samochodu - mówi burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko.

Władze Skawiny przekonują, że dzisiaj nie ma lepszego sposobu na dotarcie do centrum Krakowa niż koleją. W godzinach szczytu komunikacyjnego podróż samochodem zajmuje półtorej godziny, a pociąg pokona tę trasę w 30 minut. Kolej omija korki i nie dotyczą jej utrudnienia związane z remontami dróg lub zdarzeniami drogowymi. Podróż jest także znacznie tańsza i wygodniejsza.

Nowy kolejowy rozkład jazdy wejdzie w życie 4 września. Natomiast połączenia, które dotychczas kończyły bieg na stacji Podbory Skawińskie, zostaną przedłużone do Przeciszowa już od 1 października.