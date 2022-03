Od wybuchu wojny w Ukrainie do szkół w Krakowie przyjęto ponad 3,5 tys. ukraińskich uczniów. Jak podaje magistrat to liczba odpowiadająca społeczności siedmiu szkół, jeśli przyjąć, że przeciętnie w jednej placówce uczy się ponad pół tysiąca dzieci.

Wśród uchodżców z Ukrainy jest wiele dzieci / Łukasz Gągulski / PAP

We wszystkich typach szkół w Krakowie uczy się obecnie już ponad 5 tys. Ukraińców.

Przyjęcie ukraińskich uczniów jest możliwe między innymi dzięki zwiększeniu liczebności klas i oddziałów, a także utworzeniu sal lekcyjnych w pomieszczeniach, które wcześniej nie pełniły takiej roli - wyjaśnia dyrektor Wydziału Edukcaji UMK Anna Domańska.

W ostatnich dwudziestu dniach najwięcej uchodźców rozpoczęło naukę w krakowskich szkołach podstawowych. Jest ich ponad 2500, w tym aż 2401 osób w placówkach prowadzonych przez miasto Kraków. W wielu szkołach wciąż pozostają jednak wolne miejsca, choć niekoniecznie w placówce znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania.

Do liceów, techników i szkół branżowych przyjęto 207 uczniów. Dyrektorzy komunikują się między sobą, żeby uczeń miał szansę trafić do klasy o profilu jak najbardziej odpowiadającym jego predyspozycjom i umiejętnościom.

Opieką w przedszkolach do tej pory zostało objętych 729 dzieci z Ukrainy.

Aby zapisać swoje dziecko do przedszkola lub szkoły, rodzice powinni pójść do najbliżej placówki, w której otrzymają kompletne informacje. Dyrektor szkoły podczas rozmowy z rodzicem weryfikuje poziom edukacyjny dziecka i ustala, czy potrzebuje ono wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Obywatele Ukrainy, którzy nie zabrali ze sobą świadectw czy innych dokumentów szkolnych, nie muszą się martwić. Wystarczy rozmowa z dyrektorem i oświadczenie, do której klasy dziecko uczęszczało oraz jakie ma potrzeby edukacyjne, by właściwie przyporządkować je do polskiego systemu edukacyjnego. Dodatkowe informacje dla rodziców można znaleźć w polsko- i ukraińskojęzycznej ulotce dostępnej tutaj.

Dyrektorzy krakowskich szkół od pierwszych dni wojny organizują oddziały przygotowawcze dla dzieci i młodzieży nieznających języka polskiego lub znających go na poziomie niewystarczającym. Od początku roku szkolnego w Krakowie było sześć tego typu oddziałów. Po 24 lutego do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta wpłynęły wnioski o otwarcie kolejnych 62 tego typu oddziałów w 35 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Wsparciem dla uczniów w wielu szkołach są nauczyciele władający językami ukraińskim lub rosyjskim. W sumie w krakowskich placówkach samorządowych pracuje ich niemal 140. Mogą liczyć także na wsparcie asystentów wielokulturowych, którzy są zatrudnieni w ponad 35 krakowskich szkołach. Do tej pory Wydział Edukacji UMK wydał zgody na zatrudnienie 74 kolejnych asystentów. Zbierane są również deklaracje ukraińskich nauczycieli, którzy chcieliby podjąć pracę w szkołach, właśnie między innymi w charakterze asystenta i pomocy nauczyciela - oferty trafiają do zainteresowanych dyrektorów szkół.