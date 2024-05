Dojrzałość zawodowa to nie tylko lata doświadczenia, ale przede wszystkim bogactwo umiejętności i wiedzy. Już 28 maja 2024 r. w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie skierowane do osób po pięćdziesiątce, które chcą odkryć nowe ścieżki swojej kariery. "Dni Otwarte Kariera 50+" to niepowtarzalna okazja, aby spotkać się z ekspertami, poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć motywację do dalszego rozwoju zawodowego.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock We wnętrzach Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Starowiślnej 13 w Krakowie, 28 maja 2024 roku, odbędzie się spotkanie skierowane do osób, które przekroczyły magiczną granicę 50. roku życia, ale wciąż mają apetyt na zawodowe wyzwania i rozwój. "Dni Otwarte Kariera 50+" to inicjatywa, która dowodzi, że kariera zawodowa nie ma daty ważności i każdy moment jest dobry, aby myśleć o nowych możliwościach. Za organizację wydarzenia odpowiada zespół pasjonatów i specjalistów z różnych dziedzin. Ich celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o rynku pracy, wyzwaniach oraz możliwościach, jakie niesie ze sobą dojrzała kariera zawodowa. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wziąć udział w serii prelekcji i warsztatów, które poruszą kluczowe aspekty związane z zatrudnieniem, poszukiwaniem pracy, a także samorozwojem. Szczególnie warte uwagi są sesje poświęcone aspektom prawnym związanym z zatrudnieniem, które poprowadzi doświadczona radca prawny. Wiedza o szczególnej ochronie stosunku pracy, zwolnieniach czy kosztach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy, może okazać się nieoceniona dla każdego pracownika. Organizatorzy zadbali również o wsparcie psychologiczne, porady dotyczące profilu na LinkedIn, a także konsultacje indywidualne z coachami i specjalistami od CV. Nie zabraknie również sesji dotyczących domowych finansów oraz wykorzystania pasji jako źródła odporności i wzmocnienia w poszukiwaniu pracy. To tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas tego inspirującego dnia. "Dni Otwarte Kariera 50+" to nie tylko szansa na zdobycie cennej wiedzy, ale również okazja do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń i wsparcia od osób znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej. Warto podkreślić, że udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, co sprawia, że jest to otwarta propozycja dla każdego, kto pragnie aktywnie kształtować swoją przyszłość zawodową.

