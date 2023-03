W Krakowie po raz drugi zebrała się Komisja Koordynacyjna, by ocenić stan przygotowań do Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Prezydent Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) Spyros Capralos przekazał, że Polska z sukcesem zorganizuje największą sportową imprezę w Europie w 2023 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Art Service / PAP/EPA

Komisja Koordynacyjna przyjechała do Krakowa po raz drugi. Za pierwszym razem pojawiła się pod Wawelem w październiku zeszłego roku. Tym razem delegaci przyjechali do stolicy Małopolski, by na własne oczy zobaczyć, na jakim etapie są przygotowania do Igrzysk Europejskich na niespełna trzy miesiące przed rozpoczęciem imprezy.

Do Igrzysk Europejskich pozostało mniej niż 100 dni, a już za kilka tygodni w Rzymie dojdzie do zapalenia Ognia Pokoju. Komitet Organizacyjny poczynił znaczne postępy od naszej ostatniej wizyty w październiku - powiedział Spyros Capralos.

Jestem przekonany, że przy wsparciu Narodowych Komitetów Olimpijskich i federacji sportowych organizatorzy Igrzysk oraz Polski Komitet Olimpijski z sukcesem zorganizują największą sportową imprezę w Europie w 2023 roku. Dziękuję członkom Komisji Koordynacyjnej oraz polskim organizatorom za ciężką pracę i poświęcenie w tych trudnych i niespokojnych czasach w Europie - dodał przewodniczący EOC.

Komisja Koordynacyjna składa się z 27 członków, którzy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w organizacji Igrzysk Europejskich, Igrzysk Olimpijski i Paraolimpijskich. W Krakowie zapoznali się z aktualnym stanem prac w poszczególnych zakresach i wysoko ocenili poziom przygotowań do Igrzysk.

Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej Hasan Arat podziękował wszystkim za wkład i pracę nad zapewnieniem sportowcom jak najlepszych warunków. Przypomniał, że w wielu dyscyplinach stawką będą kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, a jest to równocześnie gwarancją najwyższego poziomu rywalizacji.

Drugie posiedzenie Komisji Koordynacyjnej okazało się kolejnym ważnym krokiem. Dziękuję wszystkim członkom za ich uwagi i wiedzę. A przede wszystkim dziękuję naszym polskim przyjaciołom za powitanie, jakie szykują dla najlepszych sportowców naszego kontynentu - powiedział Hasan Arat.

Komitet Organizacyjny Igrzysk Europejskich jest na dobrej drodze do zorganizowania świetnej imprezy. Nasi polscy partnerzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, ile pracy mają jeszcze do wykonania. Dobrze jednak wiedzą, że mogą liczyć na nasze wsparcie - dodał przewodniczący Komisji Koordynacyjnej.

W spotkaniu wziął udział prezes Komitetu Organizacyjnego Marcin Nowak. Dzięki tej wizycie mieliśmy okazję, by zaprezentować Komisji Koordynacyjnej postęp pracy nad przygotowaniami do Igrzysk. Do tego punktu doprowadziła nas ciężka praca wykonana przez wszystkich pracowników Komitetu Organizacyjnego. Mamy pełne poczucie przynależności do naszego wielkiego zespołu - drużyny której członkowie pochodzą z całej Europy - powiedział.

To będzie największe wydarzenie, jakie Polska kiedykolwiek gościła. Igrzyska będą świetną okazją, by zademonstrować naszą wiedzę i umiejętności. Zapewniam, że będziemy gotowi - zaznaczył Marcin Nowak.

III Igrzyska Europejskie odbędą się na przełomie czerwca i lipca 2023 roku. Miastem gospodarzem jest Kraków, ale sportowcy będą rywalizować także na obiektach w Zakopanem, Krynicy Zdroju, Nowym Targu, Krzeszowicach, Oświęcimiu, Rzeszowie, Tarnowie, Chorzowie i Wrocławiu.