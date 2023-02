Potężny wydatek prokuratury. Ponad 101 milionów złotych ma wydać Prokuratura Regionalna w Krakowie na adaptację biurowca zakupionego przed pięciu laty przy ul. Lubicz 25 - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Biorąc pod uwagę fakt, że koszt zakupu gmachu to 50 milionów złotych, mamy do czynienia z najdroższą siedzibą prokuratur w Polsce.

Gmach przy ul. Lubicz 25 w Krakowie / Józef Polewka / RMF FM

Kwoty są ogromne, a wynikają one głównie z opóźnienia inwestycji. Były biurowiec Nafty kupiony został wiosną 2018 roku za 50 milionów złotych. Od tamtego czasu robotnicy nawet nie weszli do budynku, by przystosować go do potrzeb prokuratury.

Z umowy nie wywiązała się firma, która miała sporządzić projekt. Z drugiej strony aż tyle zajęło uzyskiwanie różnych zgód na prace budowlane. Gmach ten jest w ewidencji zabytków, pozwolenia wydawał między innymi konserwator.

Inwestor zapewnia, że umowa na prace adaptacyjne zostanie podpisana pod koniec tego miesiąca. Wykonawca będzie miał 16 miesięcy na ukończenie prac.

Co ciekawe w zeszłym roku na przebudowę budynku prokuratura miała zaplanowane 44 miliony złotych. W tym już ponad 100 milionów złotych. Opóźnienia sprawiały, że koszty wzrosły ponad dwukrotnie. Chodzi nie tylko o same prace budowlane, instalacyjne, zagospodarowanie terenu, ale też wyposażenie, prace projektowe, obsługę inwestorską i koszty eksploatacji.

Prokuratura Regionalna w Krakowie już zapowiedziała skierowanie do sądu dwóch pozwów wobec firmy, która nie wywiązała się z terminów przy przebudowie nowej siedziby krakowskich prokuratur.

Pierwszy ma dotyczyć wypłaty kar umownych. Po drugie inwestor będzie się domagać odszkodowania.

Jak poinformowała dziennikarza RMF FM prokuratura regionalna, główną przyczyną opóźnień jest niedostarczenie na czas projektu prac adaptacyjnych, ale także długi proces uzyskiwania różnych zgód, przez co wielokrotnie wzrosły ceny materiałów i prac budowlanych.

Dodatkowo na zarządzanie bezużytecznym na razie dla prokuratury budynkiem przez 5 lat wydano już prawie 2 200 000 złotych.

Eksperci do spraw inwestycji, z którymi rozmawiał nasz reporter, są zdziwieni pomysłem prokuratury na zakup takiego budynku. Zwracają uwagę, że za samą kwotę adaptacji gmachu można wybudować pokaźny biurowiec w atrakcyjnej części Krakowa.