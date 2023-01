Uczniowie z województwa małopolskiego rozpoczną ferie już 30 stycznia i potrwają one do 12 lutego. W tym czasie krakowskie zoo przygotowało zimowy program zwiedzania dla uczniów. Sprawdźcie, jakie atrakcje znajdziecie w parku zoologicznym w Krakowie.

Krakowskie zoo zimą / Łukasz Gągulski / PAP

W tym roku krakowskie zoo przygotowało dwie propozycje spędzenia zimowej przerwy. Jedna z nich to tradycyjne już oprowadzanie po ogrodzie Zimową Ścieżką Zwiedzania. W cenie biletu wstępu otrzymujemy zwiedzanie z przewodnikiem, dzięki któremu poznamy ogród zoologiczny od podszewki.

Przewodnicy czekają na chętnych od 30 stycznia do 12 lutego w każdy dzień roboczy o godzinie 12 przy kasie głównej.

Nowością jest atrakcja przygotowana przez krakowskie zoo dla całych rodzin. W tym roku Żyrafiarnię przejmą wielkie bezkręgowce. Zwiedzający zobaczą m.in. największe ślimaki lądowe i egzotyczne owady. Pracownicy zoo opowiedzą o życiu tych stworzeń w środowisku naturalnym i w amatorskich hodowlach.

Zajęcia trwają ok. 50 min. i są płatne: dzieci do 15 lat - 5 zł, młodzież i dorośli - 7 zł plus cena biletu wstępu do ZOO.

Warunkiem udziału w warsztatach jest wcześniejsza rezerwacja terminu. Chętni powinni skontaktować się z ogrodem zoologicznym telefonicznie, pod numerem: 12 425 35 51 (wew. 61) lub mailowo na adres pr@zoo-krakow.pl.

Zoo w Krakowie

Krakowskie zoo jest średniej wielkości ogrodem zoologicznym, w którym można zobaczyć ponad 1,4 sztuk zwierząt, przedstawicieli około 270 gatunków. Ponad 100 gatunków to zwierzęta zagrożone wyginięciem i ginące. Są to między innymi: żyrafa Rothschilda, koń Przewalskiego hipopotam karłowaty, panda mała, pantera śnieżna, tygrys amurski, wilk grzywiasty, antylopa addaks, szympans, lemury wari i katta, słoń indyjski, kondor wielki, pingwin Humboldta.

Zoo w Krakowie czynne jest codziennie. W sezonie zimowym kasy otwarte są w godzinach 9-14, a zwiedzanie możliwe jest do godziny 15.