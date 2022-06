Policjanci z małopolskich Słomnik zatrzymali 68-letnią kobietę podejrzaną o próbę uduszenia kołdrą zamieszkałej z nią 93-latki. 68-latce postawiono zarzut usiłowania zabójstwa.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, do przestępstwa doszło w poniedziałek w domu zamieszkałym przez obie kobiety i ich rodziny.

Ze zgłoszenia przekazanego policji wynikało, że 68-latka usiłowała udusić 93-letnią staruszkę. Według ustaleń policji napastniczka podduszała kołdrą przykutą do łóżka seniorkę. W domu nie było wtedy pozostałych domowników.



Na szczęście nie udało jej się skutecznie skrzywdzić ofiary. 93-latka nie była na tyle komunikatywna, by poskarżyć się rodzinie, jednak sprawa wyszła na jaw dzięki okolicznościom, których na tym etapie postępowania śledczy nie chcą zdradzać. Zebrany przez nich materiał dowodowy potwierdził wcześniejsze doniesienie - zaznaczył rzecznik.



68-latka została zatrzymana przez policjantów ze Słomnik. W Prokuraturze Rejonowej w Miechowie postawiono jej zarzut usiłowania zabójstwa. Trafiła na trzy miesiące do aresztu. Za usiłowanie zabójstwa grozi jej co najmniej 12 lat więzienia.