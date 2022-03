Po sześciu latach od rozpoczęcia starań Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie odrzucił skargę kasacyjną portu lotniczego, który chciał zanegować wyrok sądu niższej instancji uchylający decyzję środowiskową dla nowego pasa startowego. Wyrok sądu nie podlega zaskarżeniu. To oznacza, że budowa nowej drogi startowej opóźni się jeszcze bardziej.

Budowa nowego pasa startowego to inwestycja niezwykle ważna dla rozwoju Krakowa i Małopolski.

Jakie znaczenie ma budowa nowego pasa startowego?

Nowa droga startowa posadowiona zostanie po północnej stronie obecnie wykorzystywanej drogi startowej i obrócona o 4,7 stopnia w taki sposób, aby poprawić sytuację przeszkodową dla obu kierunków operacyjnych. Ma mieć długość 2 800 metrów, a jej szerokość wyniesie 45 m plus 7,5 m poboczy po jednej i drugiej stronie drogi startowej. W ramach inwestycji planuje się budowę dróg szybkiego zjazdu oraz dowiązanie do istniejącej sieci dróg kołowania. Nowa droga startowa wyposażona zostanie w system obserwacji meteorologicznych AWOS, niezbędne urządzenia nawigacyjne oraz oświetlenie - taki opis widnieje na stronach portu lotniczego Kraków-Balice.

Obecnie istniejący pas lądowania coraz bardziej będzie wymagał remontu, by móc zachować pełną operacyjność lotniska. Według władz lotniska konieczna jest budowa nowej drogi startowej, wówczas będzie możliwe utrzymanie przylotów i wylotów. W przeciwnym wypadku, gdyby obecny pas był remontowy, port lotniczy trzeba byłoby zamknąć na pół roku. To byłyby zbyt duże straty, a Kraków-Balice to zarówno lotnisko cywilne jak i wojskowe. Stacjonuje tam 8 baza lotnictwa transportowego, z portu korzystają także samoloty NATO.

Historia wyroków i decyzji

Budowa pasa startowego wymagała decyzji środowiskowej, wydawanej przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. W takich dokumentach bada się między innymi oddziaływanie lotniska na okolicę. W kwietniu ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uchyliła decyzję wydaną we wrześniu 2019 roku przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach. GDOŚ przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Od tej decyzji próbowały odwołać się władze portu, jednak decyzję tę odrzucił Wojewódzki Sąd Administracyjny. Po skierowaniu sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjny, także ten organ podtrzymał decyzję sądu w Warszawie i odrzucił skargę kasacyjną portu lotniczego. Wyrok sądu jest ostateczny i nie podlega już apelacji.

Samą decyzję środowiskową próbowały oprotestować stowarzyszenia oraz mieszkańcy mieszkający w pobliżu portu lotniczego. Ich zdaniem lotnisko stwarza hałas, a budowa nowej drogi spowoduje zmianę drogi podejścia dla samolotów. Tym samym oznaczać będzie uciążliwości dla innych mieszkańców okolicy.

Władze portu lotniczego z planów budowy nowej drogi jednak nie rezygnują.

Nowa droga jest konieczna dla rozwoju Krakowa i Małopolski - mówią przedstawiciele portu lotniczego.

Cytat Zgodnie z tym wyrokiem NSA procedura oceny oddziaływania inwestycji na środowiska będzie kontynuowana w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska wskazanej przez Generalną Inspekcję Ochrony Środowiska. To inwestycja niezbędna dla Krakowa i Małopolski i niezbędna tez z punktu widzenia wojskowego, czyli współużytkownika jakim jest 8 baza lotnictwa transportowego oraz sojuszników Polski - mówi Natalia Vince, rzecznik prasowa międzynarodowego portu lotniczego Kraków-Balice im. Jana Pawła II.

Władze portu po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, zamierzają natychmiast wystąpić z nowym wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.

Balice zaraz po Okęciu

Port Lotniczy Kraków-Balice to drugie w Polsce lotnisko, pod względem liczby odprawianych pasażerów. Zaraz po warszawskim Okęciu. Rekord pobito w 2019 roku, zaraz sprzed pandemią odprawiono w Krakowie-Balicach 8,4 mln osób.

W tym roku władze portu lotniczego przewidują że odprawią około 5 milionów pasażerów. Otworzyliśmy sezon lato 2022 - jest to powrót praktycznie wszystkich kierunków sprzed pandemii, to 143 połączenia prosto z Krakowa. Powróciły kierunki których pasażerowie najbardziej oczekują czyli do Włoch, do Hiszpanii, do Grecji do Chorwacji - dodaje Vince.