Dwóch pijanych mężczyzn, podejrzanych o zniszczenie przewodów elektrycznych w tunelu na budowie obwodnicy Krakowa, zostało ujętych podczas tzw. obywatelskiego zatrzymania. Jeden z nich usłyszał zarzut zniszczenia mienia, drugi był poszukiwanym, więc trafił do zakładu karnego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zatrzymani to 38-latkowie, mieszkaniec Krakowa i mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Obaj mieli ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu i trzeźwieli w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Jak ustalili policjanci krakowianin zerwał w tunelu przewody elektryczne na odcinku około 25 m, uszkadzając przy tym osiem puszek elektrycznych. Drugi z mężczyzn tylko mu towarzyszył, ale był poszukiwany do odbycia 4 miesięcy pozbawienia wolności za uchylanie się od płacenia alimentów.

Jeden z nich usłyszał zarzut umyślnego zniszczenia mienia, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Drugi został dorowadzony do zakładu karnego

.