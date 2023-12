"Okazało się, że liczba pojazdów jest tak duża, iż praktycznie nie byłoby to możliwe, żeby wszystkie zostały wymienione" - powiedział RMF FM wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Chodzi o zmiany we wprowadzaniu kolejnych zasad Strefy Czystego Transportu w Krakowie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Strefa Czystego Transportu w Krakowie (SCT) ma zakazać wjazdu do miasta samochodów niespełniających norm emisji spalin. Za złamanie zakazu, grozić mają kary finansowe, a czuwać nad tym ma m.in. system kamer, sczytujący numery tablic rejestracyjnych i porównujący je z danymi z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Do SCT będą mogły wjechać wszystkie pojazdy, zarówno samochody z silnikami benzynowymi, diesla, hybrydy, czy z instalacjami LPG. Warunkiem wjazdu do miasta będzie to, aby silnik spełniał odpowiednią normę emisji spalin.

O możliwych zmianach w SCT

Krakowscy urzędnicy zamierzają zmienić etapy wprowadzania zmian Strefy Czystego Transportu i przyznają, że mieszkańcy mogą nie zdążyć wymienić 100 tys. pojazdów w ciągu dwóch lat.

Liberalizacja dotyczy przesunięcia terminu wejścia w życie zakazów, żeby mieszkańcy mieli więcej czasu na wymianę pojazdów - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Markiem Wiosło wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Istotne zmiany wprowadzone zostaną w 2026 roku - wówczas zakaz poruszania się autami niespełniającymi norm emisji spalin miałby dotyczyć osób dojeżdżających do Krakowa, ale nie mieszkańców Krakowa. Kolejny zakaz wszedłby w 2029 roku i wówczas zakaz dotyczyłby wszystkich pozostałych silników i wszystkich osób - zarówno mieszkańców miasta jak i dojeżdżających - dodaje.

Jak podkreślił, zmiany w obecnej uchwale o SCT są potrzebne ze względu na "dynamicznie zmieniające się otoczenie, chodzi przede wszystkim o zmiany w przepisach na poziomach krajowym oraz Unii Europejskiej".

Zgodnie z przepisami unijnymi - zauważył wiceprezydent - od 1 stycznia będzie obowiązywał nakaz, aby biopaliwo w paliwie 95 stanowiło 10 proc., co - jak dodał - automatycznie wyeliminuje z rynku najstarsze silniki.

Wojewoda małopolski skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę Rady Miasta Krakowa dotyczącą Strefy Czystego Transportu i chce, by to sąd dokonał jej oceny.

Radni przepisami o Strefie Czytego Transportu mają zająć się w styczniu.

Co przewiduje SCT?

Od 1 lipca 2024 r. do Krakowa nie wjadą samochody osobowe i ciężarowe zarejestrowane po 1 marca 2023 roku, które nie spełniają norm co najmniej Euro 3 w przypadku aut benzynowych i LPG, a w przypadku diesli norm - co najmniej Euro 5.

Od 1 lipca 2026 r. wszystkie pojazdy, niezależnie od daty ostatniej rejestracji, podlegać będą tym samym wymogom: