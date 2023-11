Rozbudowa alei 29 Listopada zmierza ku końcowi. 17 listopada (piątek) rozpocznie się asfaltowanie odcinka od ul. Woronicza do ul. Powstańców, a 21 listopada (wtorek) – odcinka od ul. Powstańców do ul. ks. Meiera. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego.

/ Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie / W piątek, 17 listopada, od godz. 5.00 ruch pojazdów na alei 29 Listopada, na odcinku od ul. Woronicza do ul. Powstańców, zostanie przeniesiony na stronę wschodnią. Ulica Rybianka nadal będzie zamknięta (objazd wytyczono przez ul. Pocieszka). Nadal utrzymany zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Dobrego Pasterza w kierunku al. 29 Listopada (objazd przez ul. Powstańców i ul. Łepkowskiego) Ulice Nad Strugą, Powstańców i Pocieszka pozostają otwarte dla ruchu w obu kierunkach. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać przez tydzień, do 24 listopada. Zmiany na odcinku od ul. Powstańców do ul. ks. Meiera Nowa organizacja ruchu drogowego zostanie wprowadzona we wtorek, 21 listopada, od godziny 5.00. Ruch pojazdów na odcinku od ul. Powstańców do stacji paliw PetroKrak zostanie przekierowany na stronę zachodnią. Od stacji paliw do ul. ks. Meiera ruch będzie odbywać się po stronie wschodniej. Ulica Rybianka nadal będzie zamknięta dla ruchu. W ramach tej organizacji ruchu kierowcy będą mogli już korzystać z ul. Siewnej. Zgodnie z planem, wszystkie elementy rozbudowy al. 29 Listopada powinny się zakończyć do 30 listopada. Pozwolenie na użytkowanie powinno zostać wydane przed świętami Bożego Narodzenia.

