Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ma prywatną sieć 5G. Otrzymała od Urzędu Komunikacji Elektronicznej pozwolenie na jej użytkowanie do 2028 roku. Sieć będzie wykorzystywana do praktycznych badań tej technologii i usług.

Stacja bazowa sieci 5G / AGH /

Uruchomienie sieci 5G w AGH to efekt projektu prowadzonego przez krakowską uczelnię wspólnie z: Politechniką Warszawską (lider projektu), Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym, Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

W najbliższej przyszłości możemy spodziewać się powszechnych wdrożeń rozwiązań 5G w krajowych sieciach operatorskich i dynamicznego wzrostu prywatnych sieci 5G, które będą w kolejnych latach budowane przez firmy oraz jednostki samorządowe - mówi rektor AGH prof. Jerzy Lis. Stworzona w AGH sieć 5G pozwoli nam z wyprzedzaniem przeprowadzać szereg testów, badań i analiz istotnych zarówno z punktu widzenia operatora jak i użytkownika końcowego, typu opóźnienie transmisji danych, szybkość przesyłanych informacji, możliwość wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji czy łączność między urządzeniami.

Budżet projektu wynosił blisko 225 mln zł. W Instytucie Telekomunikacji AGH powstały cztery laboratoria:

laboratorium sieci 5G,

laboratorium symulatorów i aparatury pomiarowej,

laboratorium otoczenia sieci 5G w zakresie badań IoT,

laboratorium otoczenia sieci 5G w zakresie badań multimediów.

Każde z naszych czterech laboratoriów przystosowane jest do świadczenia szeregu usług związanych z sieciami 5G - wyjaśnia prof. Marek Natkaniec z Instytutu Telekomunikacji, który koordynował budowę laboratoriów. Zakupiliśmy ponad 1000 urządzeń związanych z techniką 5G, które pozwoliły na przygotowanie kilkudziesięciu różnych stanowisk laboratoryjnych. Będziemy mogli prowadzić badania naukowe na światowym poziomie, a także świadczyć usługi komercyjne związane z dostępem do profesjonalnej aparatury diagnostycznej, komór tłumiących sygnały radiowe czy przestrzeni wirtualnej, a także urządzeń pozwalających na wykonywanie pomiarów obiektywnych, jakościowych i wydajnościowych sieci 5G - wylicza naukowiec.

Jednostki biorące udział w projekcie zostały ze sobą połączone tzw. rdzeniem sieci 5G. Sieć międzyregionalna pracuje, w przeciwieństwie do sieci operatorskich 5G działających w Polsce, w oparciu o architekturę 5G Standalone (SA), co oznacza, że może działać niezależnie od wcześniejszych generacji sieci komórkowych.

Sieć uruchomiona w AGH umożliwia wydzielanie zasobów dla poszczególnych osób lub usług w oparciu o tzw. plastrowanie sieci (network slicing), co będzie miało ogromne znaczenie w przemyśle oraz biznesie. Dodatkowo, AGH uruchomiła sieć 5G również w zakresie fal milimetrowych, co pozwoli na prototypowanie oraz testowanie nowych usług związanych m.in. z precyzyjną lokalizacją, dostępem do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, sterowaniem robotami przemysłowymi oraz wszystkich innych usług wymagających uzyskania bardzo dużych przepływności.