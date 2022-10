Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza zainstalowała na terenie kampusu 30 zbiorników retencyjnych o pojemności od 2,5 tys. do 5 tys. litrów. Woda zbierana w ten sposób może uchronić kanalizację przed jej nadmiernym i gwałtowanym wypełnieniem, co przełoży się na ochronę budynków przed wodą wdzierającą się wcześniej do niektórych pomieszczeń.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Shutterstock Zbiorniki zostały wkomponowane w otoczenie budynków i zieleńców na kampusie AGH w Krakowie. Jak wylicza uczelnia, 20 z nich jest w stanie zgromadzić 5 tys. litrów, pozostałe 10 zbiorników gromadzą po 2,5 tys. litrów wody. Tym samym, gdyby założyć całkowite wypełnienie zbiorników, to łączna ilość zgromadzonej w ten sposób wody wyniosłaby ok. 125 tys. litrów. "Rozmieszczenie na terenie uczelni zbiorników ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie budynków, sprzętu i pomieszczeń przed podtopieniami. Retencjonowanie wody w 30 zbiornikach pozwala istotnie opóźnić spływ wody do kanalizacji" - informuje rzecznik prasowa uczelni Anna Żmuda-Muszyńska. Dodaje, że woda zbierana w ten sposób może uchronić kanalizację przed jej nadmiernym i gwałtowanym wypełnieniem. Z szacunkowych danych wynika, że w zeszłym roku z centralnej części kampusu do odprowadzenia było w momencie najbardziej intensywnych opadów ponad 500 metrów sześciennych wody w ciągu godziny. "Taka ilość znacznie przekracza możliwości kanalizacji. Warto dodać, że między innymi dzięki zainstalowanym zbiornikom udało się uchronić infrastrukturę uczelni przed intensywnymi opadami w tym roku" - dodaje rzecznik. Do instalacji dodatkowej ochrony zmusiły AGH lokalne zalania piwnic uczelni, do których dochodziło w ostatnich latach - w ubiegłym roku oraz 2014. "Powodem tych podtopień jest brak rozdzielenia w Krakowie kanalizacji deszczowej od sanitarnej. W związku z tym, nawalne deszcze, w czasie których w ciągu krótkiego czasu spada na teren kampusu AGH miesięczna lub kilkumiesięczna norma opadów, powodują, że kanalizacja nie może przyjąć takiej ilości wody i wypływa ona w najniżej położonych miejscach, to jest w piwnicach" - przekazała uczelnia. W budowie zbiorników retencyjnych AGH dopatruje się nie tylko bezpieczeństwa, ale również możliwych oszczędności. Zgromadzona w zbiornikach woda będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych kampusu, ozdobnych rabat czy zieleńców.

