W związku z wojną na Ukrainie Małopolska przekaże obwodowi lwowskiemu 3 mln zł. Wsparcie dla tego regionu partnerskiego będzie mieć wymiar finansowy - pieniądze zostaną w najbliższym czasie przelane na rachunek bankowy.

Sesja sejmiku województwa małopolskiego / biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego /

Lwów to miasto, do którego napływa coraz więcej uchodźców ze wschodniej Ukrainy, którzy szukają bezpiecznego schronienia, ale nie chcą opuszczać kraju. Sytuacja jest bardzo trudna, a nasze wsparcie niezbędne - przekonywał marszałek województwa Witold Kozłowski.

Radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie pomocy dla Lwowa. Zgodzili się także na wydanie z budżetu województwa małopolskiego 10 mln zł na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Pomoc ta będzie realizowana w ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej, na którą samorząd województwa planuje wydać w sumie 100 mln zł: 10 mln zł w własnego budżetu i ok. 90 mln z funduszy unijnych. Potrzebna będzie jeszcze ostateczna zgoda Komisji Europejskiej.

Działania podzielono na kilka pakietów odpowiadające najpilniejszym potrzebom uchodźców oraz samorządów. Będą to pakiety z zakresu: edukacji, rynku pracy, transportu, wsparcia organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz szeroko rozumianego pakietu społecznego.

Organizacje pozarządowe będą mogły się starać o środki finansowe m.in. w trybie małych grantów i otwartych konkursów ofert. Najszybszym sposobem są małe granty, wnioski będą rozpatrywane w ciągu zaledwie 7 dni od ich złożenia, a zdobyć będzie można do 10 tys. zł. na koordynację działań wolontariuszy lub rozwój sieci wolontariatu w regionie.

Na co jeszcze przeznaczone będzie dofinansowanie? Zgodnie ze specustawą NGO’s będą mogły zdobyć powyżej 10 tys. zł m.in. na organizację centrów wolontariatu, pomoc samotnym rodzicom i rodzinom zastępczym, zajmujące się integracją uchodźców z mieszkańcami Małopolski i zagospodarowaniem czasu wolnego oraz realizujące projekty edukacyjne m.in. nauki języka polskiego.

Wolontariat to jest coś bardzo pięknego, ponieważ zazwyczaj młodzi ludzie przeznaczają swój czas i nie oczekują wynagrodzenia, ale muszą mieć w ręce instrumenty. Żeby nalać zupy do kubka trzeba mieć ten kubek i tą zupę, trzeba ją gdzieś ugotować. Będziemy od tej strony wspierać wolontariat i organizacje pozarządowe oraz samorządy terytorialne, które poprzez działania szkół będą zabezpieczać wolny czas dla dzieci i młodzieży ukraińskiej - mówił reporterowi RMF marszałek Kozłowski.

W ramach pakietu rynku pracy z Małopolskiej Tarczy Humanitarnej finansowane będą m.in. indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, szkolenia i kursy podnoszące kompetencje, w tym nauka języka polskiego oraz staże.

Samorząd województwa będzie finansował także przygotowania kadry nauczycielskiej do pracy z dziećmi i młodzieżą ukraińską oraz stworzenie materiałów dydaktycznych w języku ukraińskim. Planowany jest konkurs grantowy na wyposażenie pomieszczeń szkolnych w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne oraz środki na wsparcie psychologiczne uczniów, dodatkowe lekcje języka polskiego i zajęcia wyrównawcze.

W ramach pakietu transportowego uchodźcy mogą bezpłatnie korzystać z przejazdów pociągami i autobusami Kolei Małopolskich. Od 27 lutego do 21 marca, 38 pociągów przewiozło ponad 10 tys., głównie kobiet i dzieci. Spółka oszacowała, że przy założeniu utrzymania obecnej częstotliwości uruchamianych pociągów - do końca marca br. łączny koszt pociągów specjalnych wyniesie ok. 632 tys. zł, a po uwzględnieniu utraty przychodów z tytułu bezpłatnych przejazdów, łączne koszty spółki przekroczą 800 tys. zł.

W ramach Małopolskiej Tarczy Humanitarnej Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu przygotują szkolenia dla kierowców w zakresie obowiązujących przepisów drogowych w Polsce.

W ramach pakietu społecznego obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie korzystać m.in. ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze podlegające województwu. Samorząd Małopolski odpowiada także za koordynację zabezpieczenia punktów medycznych przy Dworcu Głównym w Krakowie i Olkuszu, które realizuje Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.