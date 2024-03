O włos od tragedii w Starachowicach w Świętokrzyskiem. Dwoje dzieci - w wieku 12 i 15 lat - trafiło do szpitala z podejrzeniem podtrucia tlenkiem węgla. W budynku przebywało w sumie 6 osób.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Starachowice (woj. świętokrzyskie).

W domu było 6 osób

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące prawdopodobnego podtrucia tlenkiem węgla w domu jednorodzinnym.

Dwoje dzieci - w wieku 12 i 15 lat - zostało zabranych do szpitala na obserwację. Zgłaszały one ból głowy i osłabienie.

W budynku przebywało w sumie 6 osób.

Media: Detektor wskazał 150 ppm

Według informacji portalu starachowicki.eu, strażackie detektory wskazały, że stężenie tlenku węgla w budynku w Starachowicach wynosiło nawet 150 ppm ("ppm" oznacza "parts per million", czyli "części na milion").

Czad prawdopodobnie ulatniał się z gazowego pieca.

Jakie jest dopuszczalne stężenie tlenku węgla w powietrzu?

Czujniki czadu reagują, gdy poziom tlenku węgla przekroczy - w zależności od modelu urządzenia - od 30 do 70.

Według Światowej Organizacji Zdrowia dopuszczalna wartość stężenia gazu w pomieszczeniu wynosi 35 ppm.

Objawy podtrucia czadem

Jakie są objawy ostrego zatrucia tlenkiem węgla? Należy do nich ból głowy (najczęściej) i zawroty głowy, nudności, wymioty, zaburzenia równowagi i orientacji, osłabienie, znużenie, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego, a nawet zaburzenia świadomości i śpiączka.

Najczęściej pierwszym objawem zatrucia jest nagła utrata przytomności.

Pierwsza pomoc w przypadku podtrucia

Pierwsze, co należy zrobić w przypadku podtrucia tlenkiem węgla, to zapewnić bezpieczeństwo osobie poszkodowanej. Najlepiej od razu odciąć źródło gazu i natychmiast otworzyć okna i drzwi po to, żeby przewietrzyć pomieszczenie. Trzeba też jak najszybciej wynieść zatrutego z miejsca, gdzie atmosfera jest skażona. Jeżeli poszkodowany nie odzyskuje przytomności, trzeba go ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej.

Jeżeli podejrzewamy zatrucie czadem, trzeba natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe. Odtrutką na czad jest tlen, który może podać każdy zespół ratownictwa medycznego.

Jak uchronić się przed czadem?

W pomieszczeniach, gdzie używamy urządzeń gazowych, powinniśmy zadbać o wentylację i regularne wietrzenie. Trzeba też co jakiś czas dokonywać przeglądu urządzeń.

Bardzo pomocny jest też czujnik czadu, który będzie nas informował, kiedy stężenie bezwonnego i bezbarwnego gazu stanie się wysokie.