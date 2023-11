19 osób ewakuowano w Kielcach z budynku, w którym mieści się salon masażu. Wewnątrz - jak ustalił reporter RMF FM, rozlano oleistą substancję o drażniącym zapachu.

Po godz. 12.00 do jednego z salonów masażu zlokalizowanego na kieleckim Barwinku wszedł mężczyzna, który nic nie mówiąc w pewnym momencie zaczął rozlewać na podłogę a także na ściany substancje o silnym nieprzyjemnym zapachu - powiedziała nam Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej w Kielcach.

Chemicy badają co to za substancja. Na miejsce wezwano też pogotowie ratunkowe. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Akcja strażaków już się zakończyła.