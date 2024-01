IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, które mogą wystąpić w części województwa podlaskiego. Synoptycy prognozują, że może spaść nawet do 15 cm śniegu.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W Podlaskiem pada od poniedziałku wieczorem. Wydział IMGW w Białymstoku poinformował we wtorek rano, że w ciągu ostatniej doby w regionie zanotowano przyrost pokrywy śnieżnej od 7 do 10 cm. Synoptycy prognozują, że w ciągu dnia nadal miejscami mogą występować opady śniegu; może spaść do 3 cm śniegu.

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu. Synoptycy prognozują, że mogą potrwać do środy rano. Według prognoz, może spaść od 10 do 15 cm śniegu.

Ostrzeżenie dotyczy większości województwa podlaskiego, przede wszystkim jego centralnej i południowej części; powiatów: białostockiego, bielskiego, grajewskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, monieckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Z informacji drogowców wynika, że rano wszystkie drogi w regionie były przejezdne, na niektórych zalegało błoto pośniegowe.