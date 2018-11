Frekwencja w II turze wyborów samorządowych w niedzielę wyniosła 48,83 proc. Uprawnionych do głosowania było ponad 9,5 mln wyborców. Ważnych głosów oddano ponad 4,6 mln – poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Jak podali członkowie PKW, uprawnionych do głosowania było 9 mln 523 tys. 401 osób. Karty do głosowania wydano 4 mln 651 tys. 687 wyborcom.



W wyborach udział wzięło 4 mln 650 tys. 111 wyborców, tj. 48,83 proc. uprawnionych do głosowania.



Oddano 4 mln 616 tys. 405 głosów ważnych, to jest 99,28 proc. ogólnej liczby głosów oddanych. Głosów nieważnych oddano 33 tys. 706, tj. 0,72 proc. ogólnej liczby oddanych głosów.

W niedzielnej II turze wyborów samorządowych wybierano 649 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, spośród 1 296 kandydatów, w tym w 2 gminach i miastach, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata.



Jak podano na konferencji PKW przedstawiając zbiorcze wyniki niedzielnych wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, włodarzy wybrano we wszystkich, 649 gminach i miastach.

(MN)