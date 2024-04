W Warszawie bez zmian: Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze wybory na prezydenta stolicy. Zdobył 59,8 procent głosów. Drugie miejsce zajął Tobiasz Bocheński. Otrzymał 18,5 proc. poparcia.

Rafał Trzaskowski / Paweł Supernak / PAP

Według sondażu pozostali kandydaci uzyskali: Magdalena Biejat (KKW Lewica) 15,8 proc., Przemysław Wipler (KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy) 3,9 proc., Janusz Korwin-Mikke (KW Bezpartyjni) 1,5 proc., Romuald Starosielec (KW Ruch Naprawy Polski) 0,5 proc.

Rafał Trzaskowski wygrał w I turze wyborów na prezydenta stolicy / RMF FM

Trzaskowski: Zrobiliśmy kolejny krok, by mieć pewność, że populiści z PiS nie wrócą do władzy

Trzaskowski ocenił, że wynik, który uzyskał to wielka radość i wzruszenie. Dla chłopaka, który urodził się w Warszawie i tutaj wychował to zaufanie warszawianek i warszawiaków jest czymś, co najbardziej buduje - podkreślił.

Podziękował wszystkim warszawiakom i wyraził nadzieję, że ich nie zawiedzie, podziękował też premierowi Donaldowi Tuskowi za wsparcie.

Ta droga - do tego, żeby demokracja była w Polsce naprawdę silna, żeby mieć absolutną pewność, że populiści spod znaku PiS-u już nie wrócą nigdy do władzy - wcale nie będzie prosta (...). Ten kolejny krok na tej drodze został zrobiony i jestem przekonany, że przed nami kolejne, dlatego, że absolutnie musimy wygrywać wybory po to, żeby pokazać, że cała Polska naprawdę jest otwarta, tolerancyjna, uśmiechnięta, jest europejska - powiedział Trzaskowski.

Dodał również: Kolejny krok na drodze, by mieć pewność, iż populiści spod znaku PiS nie wrócą nigdy do władzy został zrobiony; musimy wygrywać wybory, by pokazać, że cała Polska jest otwarta, tolerancyjna i uśmiechnięta.

W 2018 roku Trzaskowski również wygrał w pierwszej turze

Rafał Trzaskowski urodził się w stolicy w 1972 roku. W wyborach w 2009 z listy Platformy Obywatelskiej w okręgu warszawskim uzyskał mandat eurodeputowanego. W 2013 został ministrem administracji i cyfryzacji.

W wyborach samorządowych w 2018 został wybrany na prezydenta Warszawy. Zwyciężył w I turze, zdobywając 56,67 proc. głosów. W 2020 r. kandydował na prezydenta Polski. Przeszedł do drugiej tury, ale przegrał z ubiegającym się o reelekcję Andrzejem Dudą.