Bitcoin przed inauguracją drugiej kadencji nowego prezydenta Donalda Trumpa osiągnął nowy rekord wszech czasów. W weekend para prezydencka wypuściła na rynek kryptowalut parę memicznych monet.

Bitcoin z najwyższą ceną w historii / AA/ABACA/Abaca/East News /

W poniedziałek cena bitcoina była wyższa o prawie 1 proc. i wynosiła 106.622 USD. Wcześniej kurs tej waluty wzrósł chwilowo do 109.350 USD, po krótkim spadku poniżej poziomu 100.000 USD w niedzielę.

Nowe memiczne monety

W weekend Donald Trump wprowadził na rynek memiczną monetę "Official Trump", która osiągnęła w pewnym momencie 10,6 miliarda dolarów kapitalizacji rynkowej, notując wzrost o ponad 659 proc. od piątku wieczorem, zgodnie z danymi CoinGecko i Coinbase.



W poniedziałek kurs "Official Trump" spadł o około 27 proc. w stosunku do rekordowej ceny wynoszącej około 73 USD za monetę, po tym, jak pierwsza dama Melania Trump wprowadziła w niedzielę na rynek własną memiczną monetę "Melania" - w pewnym momencie prawie o połowę zmniejszając wartość monety Trumpa.



Melania Meme, która rozpoczęła handel w niedzielę wieczorem, osiągnęła kapitalizację rynkową w wysokości 1,3 miliarda dolarów i 14 proc. wzrost ceny od czasu swojej premiery. W ciągu ostatniego dnia memiczna moneta przyciągnęła 7,3 miliarda dolarów wolumenu obrotu, w porównaniu do 31 mld USD mema Trumpa.

Optymizm inwestorów. "Nowa administracja pozytywna dla branży"

Chociaż memiczne monety są uważane za najbardziej ryzykowny segment i tak już ryzykownego rynku kryptowalut, premiery monet Trumpów w weekend dały inwestorom dalsze przekonanie, że nowa administracja będzie pozytywna dla branży.



Posunięcie to podkreśla przyjęcie przez prezydenta Trumpa kryptowalut i przekonanie, że Amerykanie powinni mieć swobodę działania we wschodzącej klasie aktywów - powiedział Joel Kruger, strateg rynkowy w LMAX, cytowany przez CNBC.



Jest tu logika, która sugerowałaby, że aprobata tego, co może być postrzegane jako najdziksze z aktywów kryptograficznych, czyli meme coins, jest najlepszym sposobem na wysłanie wiadomości o tym, czego rynek powinien oczekiwać od administracji, jeśli chodzi o przyjęcie kryptowalut i uczynienie Ameryki głównym graczem w tej przestrzeni - dodał.



Noelle Acheson, ekonomistka i autorka biuletynu "Crypto is Macro Now", powtórzyła ten sentyment, nazywając spadki memów pozytywnymi i "znakiem, że jest bardzo za nowymi pomysłami i nowymi rynkami".

Będzie rozporządzenie wykonawcze w sprawie kryptowalut?

Bitcoin zaczął nabierać rozpędu w zeszłym tygodniu, gdy narastały spekulacje, że Trump może ogłosić rozporządzenie wykonawcze w sprawie kryptowalut na początku swojej nowej kadencji.



Gracy Chen, dyrektor generalny giełdy kryptowalut Bitget, powiedziała, że optymizm ma duży wpływ na jej cenę.



Pogłoski, że kryptowaluta może zostać uznana przez Stany Zjednoczone za interes narodowy podczas inauguracji, mają pozytywny wpływ na cenę bitcoina - powiedziała CNBC.



Nie wierzę, że wzrost ceny bitcoina jest spowodowany wprowadzeniem nowych tokenów memów. Raczej bez uwolnienia tokenów rodziny Trump cena bitcoina wzrosłaby jeszcze bardziej. Zamiast tego kapitał przeniósł się na nowe monety, ograniczając ogólny wzrost - dodała.

Joel Kruger, strateg rynkowy w LMAX, prognozuje, że nowy rekord bitcoina otwiera drzwi do wzrostu do poziomu 130.000 USD.