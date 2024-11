250 milionów Amerykanów w 50 stanach zadecyduje, kto będzie kolejnym prezydentem USA. Kluczowe znaczenie dla wyniku wyborów będzie miało przede wszystkim głosowanie w siedmiu tzw. stanach wahających się. To Georgia, Karolina Północna, Pensylwania, Michigan, Wisconsin, Nevada i Arizona. W ostatnich sondażach niemal we wszystkich tych stanach padał remis. Donald Trump ogłasza: To najważniejszy dzień w historii Ameryki. Kamala Harris wezwała naród do zjednoczenia. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z nocy wyborczej! Zapraszamy!

Wybory w USA - na ostatniej prostej / AA/ABACA/Abaca/East News /

Kto zostanie 47. prezydentem USA? Kamala Harris czy Donald Trump?

Kiedy 5 listopada zamkną się ostatnie lokale wyborcze na Zachodnim Wybrzeżu i Alasce, będzie to koniec wyborczego maratonu i jednocześnie początek kolejnego długiego procesu, na który składają się: liczenie głosów, rozstrzyganie prawdopodobnych sporów, zatwierdzanie wyników, głosowanie w Kolegium Elektorów, aż po formalne zatwierdzenie zwycięzcy przez Kongres i inaugurację nowego prezydenta.

Dotychczasowy przebieg ostatniego dnia kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, mogliście śledzić TUTAJ .

Kiedy poznamy sondażowe wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych?

W USA wyniki sondażowe (exit polls) są zazwyczaj publikowane krótko po zamknięciu lokali wyborczych w poszczególnych stanach. Ze względu na różne strefy czasowe w kraju, pierwsze wyniki sondażowe zaczną się pojawiać od wschodniego wybrzeża, po godzinie 19:00 czasu wschodniego standardowego EST (w Polsce będzie już 1:00 następnego dnia).

Zapraszamy na powyborczy poranek i specjalne wydania Faktów RMF FM

00:13

"Dużo się mówi o potężnych oszustwach w Filadelfii" - napisał na swoim portalu społecznościowym były prezydent Donald Trump, sugerując, że zainterweniuje policja.

Filadelfijska policja zaprzeczyła jednak słowom Trumpa.

Jak informuje CNN, policja w Filadelfii przekazała stacji, że nie wie, o czym mówi Trump i nie jest świadoma żadnych problemów wyborczych wymagających ich interwencji.

Filadelfia to największe miasto największego z kluczowych stanów w tych wyborach Pensylwanii. Jej mieszkańcy w przeważającej większości głosują na Demokratów.

23:57

Stan demokracji i gospodarka USA - to dwie najważniejsze kwestie dla Amerykanów oddających we wtorek głosy w wyborach - sugerują wstępne wyniki sondażu exit poll przeprowadzonego przez stację NBC News.



Demokrację jako najważniejszą kwestię określiło 35 proc. respondentów, a 31 proc. na pierwszym miejscu postawiło gospodarkę. Kolejne na liście były aborcja (14 proc.) i imigracja (11 proc.). Polityka zagraniczna była najważniejsza dla 4 proc. ankietowanych.

23:50

Latynosi będą mieli wyraźny wpływ na wyniki amerykańskich wyborów prezydenckich w kilku stanach wahających się - ocenił Rogelio Saenz, profesor socjologii i demografii na Uniwersytecie Teksańskim w San Antonio.

Zauważa, że w latach 2019-2023 ogólna liczba uprawnionych wyborców wzrosła o 6,2 mln, z czego 3,3 mln, czyli ponad połowa, to wyborcy latynoscy. Jednocześnie liczba białych wyborców spadała w tym czasie o 2,8 mln.

23:40

Wydawało się, że dwa tygodnie temu oddech złapał właśnie Trump poprzez takie szybkie działania. Jego sztabu był bardziej rozgrzany, jeżeli chodzi o wymyślanie różnych rzeczy. Byli szybsi. Czy skuteczniejsi, to się okaże. Oczywiście zapadło nam to pamięć. Będziemy o tym pamiętać bez względu na to, czy wygra, czy przegra. Będziemy pamiętać, że nie mógł otworzyć sobie sam śmieciarki, ale też, że się pojawił na 5 minut w miejscu, które mógłby kupić - mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem podczas amerykańskiego wieczoru wyborczego w Radiu RMF24 dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku.

Dr Oczkoś: Działania sztabu Trumpa zapadną nam w pamięć bez względu na to, czy wygra, czy przegra

23:33

Niemiecki tygodnik "Spiegel" uważa, że ewentualna prezydentura Donalda Trumpa uderzyłaby mocno w klimat.

Gdyby Trump wygrał wybory, szanse na choćby połowiczne powstrzymanie kryzysu klimatycznego byłyby znikome - ocenił "Spiegel".

23:30

Będąc na głosowaniu w moim miasteczku w piątek, bo głosowałam wcześniej, tzw. early voting, zauważyłam pod lokalem wyborczym, że tam również jest prowadzona kampania. Pod lokalami wyborczymi są rozstawione namioty Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej. Można nawet porozmawiać czy doradzić się, jeśli chodzi o głosowanie, na przykład kandydatów lokalnych danej partii - mówiła w rozmowie z Piotrem Salakiem podczas amerykańskiego wieczoru wyborczego w Radiu RMF24 Dagmara Niedzielski, która mieszka w Sarasocie na Florydzie.

Polka mieszkająca na Florydzie: Kampania jest prowadzona również pod lokalami wyborczymi

23:22

Takie wydarzenia, jakie obserwowaliśmy 6 stycznia 2021 roku na Kapitolu się nie powtórzą. Amerykańskie służby są teraz na to lepiej przygotowane, od wielu miesięcy ćwiczą tego rodzaju scenariusze i zabezpieczają kluczowe obiekty. Po drugie, mieliśmy szereg spraw sądowych, które zostały wytoczone ludziom, którzy wzięli udział w ataku na Kapitol. Wyroki, które zapadły, to są wyroki wieloletniego więzienia. To są rzeczy, które będą odstraszały przypadkowych uczestników tych zajść - mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem podczas amerykańskiego wieczoru wyborczego Andrzej Kohut, amerykanista, prowadzący "Przegląd zagraniczny" w Radiu RMF24.

Andrzej Kohut: Dla Harris trzy północne stany są kluczowe. Jeśli tam wygra, wyścig jest zakończony

23:11

Kandydat, żeby jawić się jako osoba nowoczesna, trzymająca rękę na pulsie, musi sięgnąć po popkulturę - mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem podczas amerykańskiego wieczoru wyborczego w Radiu RMF24 dr Maciej Smółka z Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dr Smółka: Kandydat, żeby jawić się jako osoba nowoczesna musi sięgnąć po popkulturę

23:03

Niezależnie, kto wygra w amerykańskich wyborach prezydenckich przez najbliższe miesiące Ukraina i świat będą w niebezpieczeństwie - to jeden z ukraińskich komentarzy w związku z wyścigiem do Białego Domu.

Ukraińcy najbardziej obawiają się niepewności do stycznia, gdy nowa osoba zasiądzie na fotelu prezydenta USA?

Dlaczego Kijów się tego boi? Komentarze przejrzał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada:

Dlaczego Kijów się tego boi?

23:00

Posłuchaj najnowszych informacji z wieczoru wyborczego w USA:

23:00 Fakty

22:42

Ważą się losy świata - tak wybory prezydenckie w USA komentują francuscy obserwatorzy.

Czy we francuskich mediach pojawia się krytyka zarówno Donalda Trumpa jak i Kamali Harris? Posłuchajcie relacji Marka Gładysza:

Jak wybory w USA są komentowane we Francji?

22:30

Posłuchaj najnowszych informacji z wieczoru wyborczego w USA:

22:30 Fakty

22:33

W 10 stanach USA wyborcy głosują nie tylko w wyborach prezydenckich, lecz także w referendum na temat zagwarantowania prawa do aborcji. W tej sprawie wypowiadają się mieszkańcy: Arizony, Kolorado, Florydy, Maryland, Missouri, Montany, Nebraski, Nevady, Nowego Jorku i Dakoty Południowej.

22:24

Jeśli wygra Trump, polska prawica czy centroprawica dostanie wiatru w żagle - prawica amerykańska wygrywa, kiedyś odsunięta, teraz wraca do władzy w glorii. Jeśli z kolei wygra Kamala Harris, to na pewno polska lewica czy liberalna lewica będzie podkreślać - proszę bardzo, walec liberalno-lewicowy kroczy dalej, to my wygrywamy. To się będzie przekuwać na poziom dyskusji w Polsce - mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem podczas amerykańskiego wieczoru wyborczego w Radiu RMF24 Marcin Przydacz, były wiceminister spraw zagranicznych, były szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.

Przydacz: Jeśli wygra Trump, polska centroprawica dostanie wiatru w żagle

22:16

To co dzieje się za Oceanem bacznie obserwuje się w Berlinie. Komu kibicują w wyborach Niemcy? Posłuchajcie:

Komu kibicują Niemcy? Posłuchajcie relacji Anety Łuczkowskiej

22:08

Ameryka głosuje, a świat czeka na to, kto zostanie następcą Joe Bidena i zamieszka w Białym Domu.

Jak donosi korespondent RMF FM Paweł Żuchowski, pojawiają się informacje o fałszerstwach wyborczych.

Amerykańskie służby wywiadowcze ostrzegły o kolejnych próbach siania dezinformacji w mediach społecznościowych przez Rosję dotyczących fikcyjnych fałszerstw wyborczych w niektórych stanach.

W Georgii chwilowo zamknięto dwa lokale wyborcze z powodu gróźb bombowych pochodzących z Rosji. Były i inne incydenty: Policja Kapitolu zatrzymała na przykład mężczyznę z pochodnią i rakietnicą próbującego wejść do Kapitolu.

Posłuchajcie specjalnego wydania Faktów o 22:00