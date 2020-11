Joe Biden, 78-letni demokrata, były wiceprezydent USA, a wkrótce - wszystko na to wskazuje - 46. prezydent Stanów Zjednoczonych, w amerykańskiej polityce funkcjonuje od 47 lat. W tym roku podjął już trzecią w karierze próbę zdobycia Białego Domu. Kampanię prowadził, kładąc nacisk na walkę z pandemią koronawirusa i zapowiadając, że zaprowadzi w Białym Domu przewidywalność i stabilność.

Joe Biden / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

W ciągu trwającej blisko pół wieku kariery politycznej 78-letni obecnie Biden zyskał sobie opinię osoby o umiarkowanych poglądach, energicznej i z poczuciem humoru. Z uwagi na swoje częste lapsusy językowe sam określał siebie mianem "maszyny do gaf". W tym roku mówił np. o płacy minimalnej na poziomie... 15 milionów dolarów - zamiast oczywiście 15 dolarów - na godzinę.

W Kongresie Biden potrafił przekonywać do swoich pomysłów republikanów, z wieloma utrzymuje zresztą bliskie relacje.

O Biały Dom próbował walczyć już dwukrotnie

O Biały Dom ubiegał się - bezskutecznie - już dwukrotnie: w 1988 i 2008 roku.

W trakcie prawyborów Partii Demokratycznej 32 lata temu wycofał się po tym, jak zarzucono mu kłamstwa dot. rodziny i skopiowanie przemówienia lidera brytyjskiej Partii Pracy Neila Kinnocka.

12 lat temu zrezygnował po tym, jak w prawyborach w stanie Iowa zdobył mniej niż 1 procent głosów. Dołączył jednak wówczas do zespołu doradców Baracka Obamy, który ostatecznie zaproponował mu, by kandydował u jego boku na stanowisko wiceprezydenta. Po zwycięskiej wyborczej batalii, w styczniu 2009 roku Obama wprowadził się do Białego Domu, a Biden został 47. wiceprezydentem USA.

Relacje Bidena i Obamy do dziś są przyjacielskie. Ostatnio bardzo popularny były prezydent wsparł kandydata w jego kampanii przeciwko Donaldowi Trumpowi.

Początkowo miał tak słabe wyniki, że media mówiły o atmosferze pogrzebu w jego sztabie

Przełomowym momentem w tegorocznej walce Joe Bidena o nominację Partii Demokratycznej były prawybory w Karolinie Południowej pod koniec lutego. To w nich - głównie dzięki masowemu poparciu czarnoskórych wyborców - nastąpił zwrot w wewnątrzpartyjnej rywalizacji.

"Powaleni, wykluczeni i pozostawieni - to jest wasza kampania!" - mówił Biden do wyborców po prawyborczym głosowaniu w tym stanie.

Do tego momentu jego droga do nominacji demokratów była wyboista. Początkowo wyniki miał na tyle rozczarowujące, że media porównywały atmosferę w jego sztabie do pogrzebu i spekulowały, czy nie lepiej byłoby się wycofać.

Po superwtorku, czyli prawyborach w kilkunastu stanach na początku marca, nominacja Bidena na kandydata partii była już jednak formalnością.

W kampanii Trump kpił ze "śpiącego Joe"

Pandemia koronawirusa całkowicie przemeblowała amerykańską kampanię.

Donald Trump organizował tłumne wiece, ale Joe Biden do września rzadko opuszczał rodzinne Wilmington w stanie Delaware. Jego wyborcze spotkania gromadziły mniej sympatyków, utrzymywano dystans, obowiązkowe były maseczki.

Z krytyki reakcji prezydenta na pandemię Biden uczynił zresztą jeden z głównych punktów swojej kampanii. Regularnie - i niebezpodstawnie - oskarżał rywala o lekceważenie zagrożenia.

Trump z kolei na wyborczych wiecach nazywał Bidena "śpiącym Joe". Często naśmiewał się z jego przejęzyczeń i gaf, które - w jego ocenie - wynikają z braku koncentracji czy wręcz demencji. Doświadczonego politycznego rywala przedstawiał jako reprezentanta "bagna" - jak określa waszyngtoński establishment.

O ból głowy obecnego gospodarza Białego Domu przyprawiać mogły natomiast zawrotne kwoty gromadzone przez sztab Bidena na kampanię. W sierpniu pobił on miesięczny rekord amerykańskich kampanii: zebrał 383 miliony dolarów.

Ukłon w stronę lewicowego skrzydła Partii Demokratycznej

Przez wielu członków rosnącej na znaczeniu progresywnej frakcji demokratów Joe Biden uznawany jest za zbyt umiarkowanego przedstawiciela starego establishmentu i rzecznika wielkiego kapitału.

W związku z tym polityk wykonał szereg gestów w kierunku tego skrzydła. Pochlebnie wypowiadał się o senatorze Bernie'em Sandersie, oceniając, że jego socjalistyczny rywal z prawyborów "nie tylko prowadził kampanię, ale stworzył ruch". Włączył również do swojego programu część postulatów parlamentarzysty ze stanu Vermont.

W programie Bidena można znaleźć takie postulaty jak potrojenie ulgi podatkowej na dziecko, darmowa edukacja wyższa dla większości Amerykanów czy płaca minimalna w wysokości 15 dolarów na godzinę.

Zwrot w kierunku lewicowego skrzydła partii przeciwnicy Bidena oceniają jako kolejny przykład chwiejności jego poglądów i dostosowywanie się do koniunktury. Dla wielu zwolenników Bidena to jednak bardziej dowód na jego dążenie do kompromisu i wyczucie nastrojów społecznych.

W wypadku stracił żonę i córeczkę. Przezwyciężył kryzys wiary, teraz nosi ze sobą różaniec

Joe Biden wie, co znaczy pokonywać przeciwności losu.

Jako dziecko był świadkiem, jak jego ojciec traci niemal cały majątek, a później wychodzi z kłopotów finansowych.

Zmagał się z jąkaniem i pseudonimem "Bye-bye", nadanym mu od powtórzeń przy wypowiadaniu pierwszej sylaby swojego nazwiska.

Obserwując destrukcyjny wpływ alkoholu na rodzinę swojej matki, zadecydował, że zostanie abstynentem. "Wystarczy alkoholików w mojej rodzinie" - tłumaczył.

Życiowa tragedia spotkała Joe Bidena w grudniu 1972 roku, kilka tygodni po jego wielkim politycznym sukcesie: wygranej w wyborach na senatora w wieku 30 lat. W wypadku samochodowym zginęły wtedy jego żona i roczna córeczka. Biden nie złożył urzędu, po pracy w Waszyngtonie wracał ponad 150 km pociągiem do dwóch synów w Delaware, w których wychowaniu pomagali mu brat i siostra.

Dla Bidena, który jest praktykującym katolikiem, strata najbliższych była dużym kryzysem wiary: kryzysem, który przezwyciężył. Teraz nosi ze sobą różaniec, a w przemówieniach cytuje papieskie encykliki.

W 1977 roku Joe Biden poślubił Jill Jacobs. Doczekali się córki Ashley.

Najstarszy w historii

Wszystko wskazuje na to, że Joe Biden będzie najstarszym prezydentem obejmującym ten urząd w historii USA.

Pobije rekord Donalda Trumpa, który stanął na czele państwa w wieku 70 lat, i Ronalda Reagana, który rozpoczął drugą kadencję, mając 74 lata.