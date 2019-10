Wśród nowych posłów Prawa i Sprawiedliwości w tej kadencji, w Sejmie znalazło się miejsce dla Dominiki Chorosińskiej, aktorki, szerzej znanej pod panieńskim nazwiskiem Figurska. 40-latka dostała prawie 10 tysięcy głosów.

Dominika Chorosińska / Paweł Supernak / PAP

To niewątpliwie największy sukces polityczny aktorki. Dominika Chorosińska kandydowała do Sejmu w okręgu nr 20, które tworzą powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński.

Chorosińska uzyskała 9 596 głosów kandydując z ostatniego, 24 miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości. Najwięcej głosów uzyskał Mariusz Błaszczak. W tym okręgu do Sejmu weszło jeszcze czterech innych posłów PiS: Anita Czerwińska, Zdzisław Sipiera, Piotr Uściński i Dariusz Olszewski.

Dominika Chorosińska, szerzej znana pod nazwiskiem Figurska, jest aktorką teatralną i telewizyjną. W 2001 roku ukończyła PWST w Krakowie, od tego czasu występuje też w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Rozpoznawalność zapewniła jej rola w serialu "M jak miłość".

Wybory sejmowe to nie pierwsze, w których startowała Chorosińska. Rok temu uzyskała mandat do sejmiku województwa mazowieckiego. Później bezskutecznie kandydowała do Parlamentu Europejskiego z list PiS.