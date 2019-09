Ciepły posiłek dla każdego ucznia, e-tornister czy ograniczenie liczebności klas do 25 uczniów – to projekty dla polskiej szkoły, z którymi Polskie Stronnictwo Ludowe idzie do wyborów. Przedstawiał je w Elblągu szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

