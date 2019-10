Politycy Koalicji Obywatelskiej nie zgadzają się, by wniesione do Sądu Najwyższego protesty wyborcze rozpatrywała powołania - ich zdaniem z naruszeniem konstytucji - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Zapowiedzieli złożenie wniosku o wyłączenie całego składu Izby z tej sprawy.

Mariusz Witczak / Rafał Guz / PAP

PiS złożył do Sądu Najwyższego protesty wyborcze dotyczące wyników wyborów w sześciu okręgach w wyborach do Senatu. Protesty dotyczą okręgów: nr 12 (jeden z okręgów w woj. kujawsko-pomorskim), nr 75 (jeden z okręgów w woj. śląskim), nr 100 (jeden z okręgów w Zachodniopomorskiem) i trzech okręgów w Wielkopolsce: nr 92, 95 i 96. PiS wnioskuje m.in. o ponowne przeliczenie głosów.

We wtorek Koalicja Obywatelska założyła do Sądu Najwyższego trzy protesty wyborcze dotyczące wyborów do Senatu w trzech okręgach: w Jeleniej Górze (okręg nr 2), Łomży (okręg nr 59) oraz Pabianicach (okręg nr 26). Według polityków KO wybory w tych trzech miejscach mogły zostać przeprowadzone z naruszeniem prawa, w związku z tym oczekują unieważnienia ich wyników i powtórzenia wyborów.

W środę na konferencji prasowej politycy KO zapowiedzieli złożenie do SN wniosku o wyłączenie z rozpatrywania protestów wyborczych dedykowanej takim sprawom Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Witczak: W sądownictwie PiS trzykrotnie złamał konstytucję

Mariusz Witczak podkreślał, że przy okazji zmian w sądownictwie PiS trzykrotnie złamał konstytucję. Po pierwsze niekonstytucyjnie skrócił kadencję sędziów KRS, niekonstytucyjnie w to miejsce powołał swoich przedstawicieli i niekonstytucyjnie przeniósł uprawnienia stwierdzające o ważności wyborów z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN do nowo utworzonej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - powiedział poseł PO.

Zwrócił uwagę, że sprawami zmian w polskim sądownictwie zajmuje się obecnie Trybunał Sprawiedliwości UE. W związku z tym złożymy wniosek o wyłączenie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych od orzekania w sprawach dotyczących protestów wyborczych. Liczymy, że Sąd Najwyższy swoją decyzją kwestie związane z orzekaniem o ważności wyborów czy orzekaniem dotyczącym protestów wyborczych przeniesie do Izby, która dotychczas zajmowała się tymi kwestiami, czyli Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - zaznaczył Witczak.

W jego ocenie Izba ta, z uwagi na to, że jej skład powoływany był jeszcze przed zmianami przeprowadzonymi przez PiS, gwarantuje niezależność i niezawisłość sędziowską.

Senator-elekt KO Marcin Bosacki ocenił, że PiS przy pomocy "sztuczek" próbuje zmienić "demokratyczny wybór Polaków". 10 dni temu Polacy wyraźnie oddali większość w Senacie opozycji. Od tego czasu PiS szuka najróżniejszych sposobów, aby zmienić demokratyczny wybór Polek i Polaków. Są to albo próby politycznego korumpowania senatorów, albo ścieżka turecka, ścieżka Erdogana, czyli nieuzasadnionego przeliczania głosów - powiedział Bosacki.

Zapewnił, że Koalicja Obywatelska nie pozwoli na to, żeby "PiS zmienił demokratyczne wybory i ich wynik". Przypomniał, że lider PO Grzegorz Schetyna udał się w środę do Strasburga, gdzie w planach ma spotkania z sekretarz generalną Rady Europy Mariją Pejczinović-Burić i przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Liliane Maury Pasquier. Tematem obu spotkań mają być wybory parlamentarne.

Senat dla opozycji

W wyniku niedzielnych wyborów Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskał 48 mandatów w Senacie. Koalicja Obywatelska - 43 mandaty. KW Polskie Stronnictwo Ludowe - trzy, a KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - dwa. W Senacie zasiądą także Lidia Staroń (Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń - Zawsze po stronie ludzi) oraz Wadim Tyszkiewicz (Komitet Wyborczy Wyborców Wadim Tyszkiewicz), Krzysztof Kwiatkowski (Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego) oraz Stanisław Gawłowski (Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska). Trzej ostatni są kojarzeni z opozycją, co powoduje, że wszystkie ugrupowania opozycyjne razem dysponują w Senacie większością 51 senatorów.

Do wtorku, do godz. 16 do Sądu Najwyższego wpłynęło łącznie 55 protestów wyborczych, w tym sześć, które w sprawie wyborów do Senatu złożyło Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o okręgi: nr 12 (jeden z okręgów w woj. kujawsko-pomorskim), nr 75 (jeden z okręgów w woj. śląskim), nr 100 (jeden z okręgów w Zachodniopomorskiem) i trzech okręgów w Wielkopolsce: nr 92, 95 i 96. We wszystkich tych okręgach wygrali kandydaci komitetów opozycyjnych wobec PiS.