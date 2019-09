"Jak mówią Amerykanie, za każdy lunch przyjdzie kiedyś zapłacić. A potrawy są coraz droższe, więc rachunek coraz szybciej rośnie" – stwierdził w rozmowie Onetem ekonomista Witold Orłowski odnosząc się do najnowszych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. "Nie trzeba być prorokiem, by wiedzieć, że przyjdzie nam za to zapłacić. Każdy może uważać, że może zapłacą inni, a nie ja. "Przecież to prezes nam obiecuje, mówi, że to się samo zapłaci", ale każdy rozsądny człowiek powinien wiedzieć, że rachunek jest tak ogromny, że zapłacimy za to wszyscy, prędzej czy później" – tłumaczył.

