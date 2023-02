Będziemy wspierać Ukrainę aż do jej zwycięstwa, Rosja nie może zwyciężyć - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron przed spotkaniem w Paryżu z Wolodymyrem Zełenskim i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Prezydent Ukrainy złożył dziś wizytę w Londynie, skąd późnym wieczorem przyleciał do francuskiej stolicy. Stamtąd w czwartek rano uda się do Brukseli.

Spotkanie Zełenskiego, Macrona i Scholza w Pałacu Elizejskim w Paryżu / SARAH MEYSSONNIER / POOL / PAP/EPA Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę późnym wieczorem przyleciał do Paryża, gdzie rozpoczął spotkanie ze swoim francuskim odpowiednikiem Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Jego samolot wylądował na podparyskim lotnisku Orly. Prezydent Zełenski został tam powitany przez ministra obrony Francji Sebastiena Lecornu. Przylot Zełenskiego do Paryża (7 zdjęć)







+ 3



Wizyta jest drugim etapem jego europejskiej podróży, w ramach której najpierw udał się do Londynu, a w czwartek pojedzie do Brukseli na szczyt UE. Prezydent Ukrainy w Londynie Przyszedłem tu i stoję przed wami w imieniu odważnych, w imieniu naszych wojowników, którzy są teraz w okopach pod ostrzałem artylerii wroga, w imieniu naszych lotników i każdego obrońcy nieba, który chroni Ukrainę przed wrogimi samolotami i rakietami - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zwracając się w Londynie do obu izb brytyjskiego parlamentu. Jak podkreślił, "wiemy, że wolność zwycięży". Wiemy, że Rosja przegra. Naprawdę wiemy, że zwycięstwo zmieni świat i będzie to zmiana, której świat od dawna potrzebował - przekonywał. Ukraiński przywódca mówił, że występuje w imieniu wszystkich rodziców, którzy czekają na to, aż ich bohaterskie dzieci wrócą z wojny. Dziękował Brytyjczykom za to, że byli z Ukrainą od pierwszych minut wojny, kiedy świat jeszcze nie wiedział, jak zareagować. Podziękował też za zaangażowanie na rzecz Ukrainy byłemu brytyjskiemu premierowi - Borisowi Johnsonowi. Po tym jak razem wygramy, każdy agresor - duży czy mały - będzie wiedział, co go czeka, jeśli zaatakuje międzynarodowy porządek - tłumaczył Zełenski. Jak dodał," każdy agresor przegra". Świat potrzebuje waszego brytyjskiego przywództwa, tak jak potrzebuje naszego ukraińskiego bohaterstwa - podkreślał. Zełenski wręczył speakerowi Izby Gmin hełm jednego z najskuteczniejszych ukraińskich pilotów z napisem "Mamy wolność. Dajcie nam skrzydła, by jej bronić". Po wystąpieniu w brytyjskim parlamencie Wołodymyr Zełenski spotkał się z królem Karolem III. To dla mnie zaszczyt, że jako pierwszy prezydent Ukrainy w historii stosunków ukraińsko-brytyjskich zostałem uhonorowany przez brytyjskiego monarchę audiencją. Jestem wdzięczny Jego Królewskiej Mości za ciepłe przyjęcie i wspieranie ukraińskich obywateli, którzy w Wielkiej Brytanii znaleźli schronienie przed wojną - napisał Zełenski. Zobacz również: Zełenski w Londynie: Wiemy, że wolność zwycięży. Wiemy, że Rosja przegra W czwartek Zełenski złoży wizytę w Brukseli W czwartek ukraiński przywódca wystąpi przed południem w Parlamencie Europejskim, a potem będzie uczestniczyć w unijnym szczycie. Jak informowała w czwartek korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, Zełenski podczas jutrzejszego wystąpienia będzie zabiegał o broń dla Ukrainy, mimo iż zdaje sobie sprawę, że to nie Rada Europejska o tym decyduje, ale poszczególne kraje. Szczyt będzie dla niego okazją do dwustronnych rozmów na ten temat. Możliwe, że w najbliższych tygodniach albo miesiącach prezydent Zełenski nie będzie już mógł osobiście rozmawiać z przywódcami UE, dlatego zrobi to jutro. Amunicja, amunicja, amunicja - mówił wysłannik Zełenskiego, pytany o przesłanie, z jakim prezydent przyjeżdża do Brukseli. Ukraiński przywódca zaapeluje też o samoloty i ciężką artylerię. Według strony ukraińskiej, to, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się unijnym przywódcom niemożliwe - teraz staje się rzeczywistością. Tak było z ciężkim uzbrojeniem i czołgami. Zełenski w czwartek będzie podkreślać, że ważną rolę odgrywa czas. Tak, potrzebujemy szybciej broni, mamy informację, że Rosja planuje atak - powiedział wysłannik Zełenskiego. Zobacz również: Ostatnie przygotowania do wystąpienia Zełenskiego w PE. O co zaapeluje?