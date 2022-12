Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o nagminne pozostawianie różnego typu min, które będą stanowić na Ukrainie zagrożenie przez kolejne lata. USA planują dziś nałożyć nowe sankcje na Rosję. Waszyngton chce ukarać Moskwę za wykorzystanie irańskich dronów w wojnie z Ukrainą - poinformowali dwaj amerykańscy urzędnicy cytowani przez Reutersa. Ameryka przygotowuje się do wysłania Ukrainie kolejnego pakietu pomocy wojskowej o wartości 275 mln dolarów. Wzmocni to jej obronę powietrzną, w tym skuteczność walki z dronami. Środa jest 289. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy znajdziecie w naszej relacji.

05:19

Ameryka przygotowuje się do wysłania Ukrainie kolejnego pakietu pomocy wojskowej o wartości 275 mln dolarów. Wzmocni to jej obronę powietrzną, w tym skuteczność walki z dronami.



Jak podał w czwartek Reuters, powołując się na swoje źródła, Pentagon przekaże Ukrainie m.in. rakiety do wyrzutni High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) wyprodukowane przez Lockheed Martin, amunicję 155 mm, pojazdy wojskowe Humvee i generatory.



05:17

USA planują dziś nałożyć nowe sankcje na Rosję i Chiny. Waszyngton chce ukarać Moskwę za wykorzystanie irańskich dronów w wojnie z Ukrainą - poinformowali dwaj amerykańscy urzędnicy cytowani przez Reutersa.

Władze USA chcą też uderzyć w chińskie firmy, które ich zdaniem dokonują nadmiernych połowów i wykorzystują flotę rybacką do zwiększania strefy wpływów Państwa Środka.



05:11

Zełenski w swoim orędziu oskarżył Rosję o celowe pozostawienie min stanowiących śmiertelne zagrożenie dla ludności cywilnej i zapowiedział, że terroryzm minowy będzie jednym z zarzutów wobec Rosji po zakończeniu wojny.



To jest forma rosyjskiego terroru, z którą będziemy mieli do czynienia przez wiele lat - powiedział.



Według prezydenta jest to jeszcze bardziej okrutne niż terror rakietowy, gdyż nie ma systemu przeciwminowego, który mógłby wyeliminować przynajmniej część zagrożenia, jak to się ma w przypadku obrony powietrznej.



Z powodu działań rosyjskiej armii Ukraina jest obecnie jednym z najbardziej zaminowanych krajów na świecie, a proces oczyszczania jej terytorium z materiałów wybuchowych zajmie wiele lat.