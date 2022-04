Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zadeklarowała podczas konferencji darczyńców 9 kwietnia - w ramach kampanii na rzecz uchodźców "Stand Up For Ukraine" - 1 mld euro na pomoc dla nich. Zarówno polscy dyplomacji, jak i przedstawiciele KE byli wówczas zaskoczeni tą deklaracją. "Skąd te dodatkowe pieniądze?" - zastanawiał się przedstawiciel KE. Dziwił się również polski dyplomata. "Zapytaliśmy o to KE od razu w sobotę. Ludzie z delegacji Ursuli von der Leyen nie wiedzieli. Mówili, że dowiedzieli się o tym tuż przed ogłoszeniem. Ponowiliśmy pytanie, wciąż nie ma konkretów. Czekamy na odpowiedź" - mówił.