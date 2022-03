Siły ukraińskie rozbiły pod Pryłukami w obwodzie czernihowskim, na północy Ukrainy, rosyjską grupę bojową i zdobyły wyrzutnię rakiet Uragan, a jedną zniszczyły - podało wczoraj na Facebooku ukraińskie Dowództwo Operacyjne "Północ". Czym jest BM-27 Uragan?

"Pod Pryłukami nasze siły oporu rozbiły kolejną grupę wroga. Nasi obrońcy uzupełnili nasz park maszyn bojowych następną wyrzutnią Uragan. Kolejna - została zniszczona" - napisało wczoraj Dowództwo Operacyjne "Północ".

Wyrzutnia rakiet Uragan

BM-27 Uragan to system artylerii rakietowej, służący do wystrzeliwania pocisków kalibru 220 mm. Jego podstawowym elementem jest samobieżna wyrzutnia. Składa się ona z bloku 16 pięciometrowych prowadnic osadzonych na podwoziu czteroosiowego samochodu ciężarowego.

W położeniu transportowym blok wyrzutni jest obrócony wylotami do tyłu. Przy przechodzeniu w położenie bojowe blok wyrzutni jest obracany o 180 stopni, a pojazd podpierany jest przy pomocy dwóch podpór talerzowych. Czas przejścia w położenie bojowe to ok. 3 minuty.

Z wyrzutni można odpalać pociski: